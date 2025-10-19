HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Messi lập hat-trick, tạo nhiều cột mốc để hạ màn MLS 2025 tưng bừng

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Sáng 19-10, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick và một kiến tạo, giúp Inter Miami thắng Nashville 5-2 ở vòng cuối MLS 2025.

Ở trận đấu hạ màn mùa giải Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) 2025 - giai đoạn thường niên, siêu sao người Argentina mở tỉ số phút 34 bằng pha dứt điểm từ xa sở trường, trước khi Nashville ghi liền hai bàn dẫn ngược.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thăng hoa, Messi gần như "gánh" cả Inter Miami khi lập công trên chấm phạt đền phút 63, rồi hoàn tất cú hat-trick ở phút 81 với pha cứa lòng đẹp mắt. Đến phút bù giờ 90+1, anh kiến tạo cho Segovia ấn định tỉ số 5-2.

Messi lập hat-trick, tạo nhiều cột mốc hạ màn MLS 2025 tưng bừng - Ảnh 1.

Với màn trình diễn gần như hoàn hảo, Messi được SofaScore chấm điểm tuyệt đối 10. Anh khép lại mùa giải thường niên MLS với 29 bàn, 19 kiến tạo sau 28 trận, dẫn đầu mọi thống kê của giải từ ghi bàn (29 lần), kiến tạo (19) đến rê bóng (91), tạo cơ hội (32), ghi nhiều bàn trong trận nhất (5).

Theo trang thống kê Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử MLS, một cầu thủ đứng đầu toàn bộ các chỉ số tấn công trong một mùa giải. Messi nhiều khả năng sẽ giành cú đúp danh hiệu “Cầu thủ hay nhất mùa” và “Vua kiến tạo”. Anh cũng sáng cửa đoạt “Chiếc giày vàng” khi hơn Denis Bouanga (LAFC) 5 bàn.

Chiến thắng 5-2 trước Nashville, giúp Inter Miami kết thúc giai đoạn mùa giải thường niên ở vị trí thứ ba BXH miền đông, giành vé vào play-off tranh chức vô địch. 

Với 5 bàn thắng vào lưới Nashville, Inter Miami đã nâng tổng số bàn mùa này lên 81 bàn trong mùa giải thường niên, trở thành đội thứ ba trong lịch sử MLS ghi được ít nhất 80 bàn trong một mùa giải thường niên, cùng với LA Galaxy (85 bàn năm 1998) và LAFC (85 bàn năm 2019).

Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn

Messi bất lực, Inter Miami về nhì trong cảnh hỗn loạn

(NLĐO) - Sau 90 phút thi đấu chung kết Leagues Cup 2025, Messi đã không thể giúp Inter Miami giành chiến thắng và khép lại trận đấu với cảnh hỗn loạn trên sân.

Messi lập cú đúp, Inter Miami ngược dòng vào chung kết Leagues Cup

(NLĐO) - Ở trận bán kết 1 Leagues Cup 2025, Messi đã có cú đúp trong hiệp 2 giúp Inter Miami ngược dòng thắng 3-1 trước Orlando City.

Inter Miami vào bán kết Leagues Cup, "bão" tranh cãi khi HLV chỉ đạo từ khán đài

(NLĐO) - Trận đấu sáng 21-8, Inter Miami lại vắng mặt Messi, HLV Javier Mascherano bị cấm chỉ đạo nhưng vẫn lách luật và giúp đội nhà giành chiến thắng.

