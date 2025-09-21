HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Messi tỏa sáng, lập một kỷ lục nhanh nhất lịch sử MLS

Quốc An

(NLĐO) - Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi góp công vào cả 3 bàn thắng, giúp Inter Miami đánh bại DC United 3-2, sáng 21-9.

Trên sân nhà Chase, Messi tỏa sáng khi in dấu giày vào cả 3 bàn thắng, góp công lớn giúp Inter Miami đánh bại đội khách DC United 3-2.

Ngay trước trận đấu này, ban tổ chức công bố cột mốc mới khi Messi trở thành cầu thủ nhanh nhất chạm mốc 70 lần đóng góp bàn thắng chỉ sau 46 trận, phá sâu kỷ lục cũ của Carlos Vela (55 trận). Với 1 kiến tạo và 2 bàn trong trận này, siêu sao Argentina đã nâng thành tích lên 73 lần.

Đặc biệt, Messi hiện có tổng cộng 30 bàn và 13 kiến tạo (22 bàn, 10 kiến tạo ở MLS) sau 37 trận cho Inter Miami mùa này. Ở 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, anh đã ghi 7 bàn và có 6 pha kiến tạo cho Inter Miami.

Messi tỏa sáng, lập một kỷ lục nhanh nhất lịch sử MLS - Ảnh 2.

Messi tỏa sáng trong chiến thắng 3-2 của Inter Miami

Tiếp đón đối thủ trên sân nhà, Inter Miami chủ động kiểm soát thế trận nhưng chưa tạo được nhiều cơ hội rõ nét. Phút 36, Messi tung đường chọc khe đẳng cấp xé toang hàng thủ DC United để Allende băng xuống dứt điểm mở tỉ số 1-0.

Bước sang hiệp hai, DC United gỡ hòa ở phút 53 khi Benteke bật cao đánh đầu tung lưới Inter Miami. Tuy nhiên, Messi nhanh chóng tái lập thế dẫn trước. Phút 67, nhận đường chuyền của Ian Fray, anh khéo léo tung cú sút chìm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1.

Messi tỏa sáng, lập một kỷ lục nhanh nhất lịch sử MLS - Ảnh 3.

Phút 71, Inter Miami bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt khi Mateo Silvetti sút hỏng phạt đền. Dù vậy, Messi tiếp tục tỏa sáng, từ đường chuyền của Busquets, siêu sao Argentina thực hiện pha đi bóng, rồi cứa lòng vào góc cao nâng tỉ số lên 3-1.

Trước khi trận đấu khép lại, Jacob Murrell kịp ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho DC United ở phút 90+7.


Messi MLS Inter Miami
Lên đầu Top

    Thông báo