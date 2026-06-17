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World Cup 2026

Messi và hành động đẹp sau cú hat-trick lịch sử ở World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Không chỉ tỏa sáng với cú hat-trick giúp Argentina thắng Algeria, Messi còn ghi điểm với hành động khiêm nhường bên ngoài đường biên gần cuối trận đấu.

Trong chiến thắng 3-0 của tuyển Argentina trước Algeria ở lượt trận mở màn bảng J World Cup 2026, sáng 17-6, Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Siêu sao 38 tuổi ghi cả ba bàn thắng cho đội đương kim vô địch, mang về trọn vẹn 3 điểm cho Argentina và tạo lợi thế sớm trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ, Messi còn khiến người hâm mộ thích thú bởi một khoảnh khắc đầy giản dị sau khi rời sân.

Theo hình ảnh được truyền hình ghi lại, ở những phút cuối trận, khu vực băng ghế dự bị của Argentina đã kín chỗ. Khi một số đồng đội và thành viên ban huấn luyện ngỏ ý nhường chỗ cho đội trưởng tuyển Argentina, Messi lịch sự từ chối.

Thay vì ngồi trên băng ghế kỹ thuật, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đề nghị mọi người giữ nguyên vị trí và chọn ngồi ngay sát đường biên để theo dõi phần còn lại của trận đấu. Hình ảnh Messi ngồi dưới sân, chăm chú quan sát diễn biến trên sân cỏ nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Messi và hành động đẹp sau cú hat-trick lịch sử - Ảnh 1.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước sự gần gũi và khiêm nhường của ngôi sao sinh năm 1987, bất chấp việc anh vừa trải qua một trong những trận đấu xuất sắc nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Một số bình luận nhận định như: "Anh ấy làm vậy và điều này không phải vì anh ấy muốn bất cứ ai nói rằng anh ấy khiêm tốn. Nhân vật tuyệt vời mà tất cả chúng ta nên học hỏi"; "Đây là lý do tại sao họ sẽ gây chiến vì anh ta. Anh ấy rất khiêm tốn và đó là một trong những lý do tại sao họ yêu anh ấy đến vậy",...

Cú hat-trick vào lưới Algeria cũng giúp Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 16, san bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Đây đồng thời là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của thủ quân Argentina - cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam thế giới.

Messi và hành động đẹp sau cú hat-trick lịch sử - Ảnh 2.

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