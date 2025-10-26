HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thường xuyên mệt mỏi, cần đề phòng bệnh gì?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Triệu chứng điển hình của thiếu máu cơ tim là mệt hay nặng ngực khi gắng sức

Bà CAO THỊ HẰNG (65 tuổi, TP HCM) hỏi: Gần đây tôi thường hay mệt và đi khám, bác sĩ cho biết tôi bị thiếu máu cơ tim. Xin bác sĩ cho biết cách nào điều trị thiếu máu cơ tim phù hợp tuổi của tôi?

BSCKII TRẦN NGUYỄN AN HUY, Trưởng Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, trả lời: Triệu chứng điển hình của thiếu máu cơ tim là mệt hay nặng ngực khi gắng sức. Tuy bác không nói rõ triệu chứng hay các yếu tố nguy cơ của mình (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ trong máu…) nhưng nếu bác đã được chẩn đoán thiếu máu cơ tim thì việc cần thiết là phải đánh giá mức độ thiếu máu cơ tim của bác.

Mệt khi gắng sức là bệnh gì? - Ảnh 1.

BSCKII Trần Nguyễn An Huy, Trưởng Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, khám cho bệnh nhân

Để thực hiện việc chẩn đoán này, bác có thể đến bệnh viện có Khoa Tim mạch để thực hiện các chẩn đoán cần thiết như là điện tâm đồ (ECG), siêu âm tim, xét nghiệm các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, mỡ trong máu, kiểm tra tình trạng gan, thận. 

Tiếp theo, bác sẽ thực hiện các xét nghiệm để đánh giá tình trạng thiếu máu cơ tim bằng các phương tiện như siêu âm tim gắng sức hay chụp MSCT động mạch vành tùy vào tình trạng thực tế của bác. Nếu các cận lâm sàng nghi ngờ mức độ thiếu máu cơ tim là có ý nghĩa thì bác sẽ được giải thích thực hiện bước chẩn đoán cuối cùng và có thể kết hợp điều trị cùng lúc đó là chụp hệ thống động mạch vành (mạch máu nuôi tim) bằng hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán giúp thấy rõ cấu trúc của hệ mạch vành một cách chính xác nhất và các bác sĩ có thể sử dụng hệ thống này để can thiệp, sửa chữa mạch máu của người bệnh mà không cần phải phẫu thuật.

Sau khi thực hiện được chẩn đoán bằng DSA (tiêu chuẩn vàng), có nhiều tình huống xảy ra và qua đó có 3 cách điều trị thiếu máu cơ tim hiện nay vẫn đang được áp dụng. Điều trị nội khoa: Đóng vai trò nền tảng và xuyên suốt quá trình điều trị, kể cả khi dùng các biện pháp khác, áp dụng cho những bệnh nhân thiếu máu cơ tim nhẹ, bệnh nhân có thiếu máu cơ tim nhưng có nhiều bệnh đồng mắc nặng, tổng trạng quá lớn tuổi, quá gầy yếu để thực hiện các biện pháp khác.

Can thiệp mạch vành (đặt stent): Áp dụng phổ biến cho nhiều ca bệnh, đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều trường hợp đặc biệt là các tình huống nhồi máu cơ tim cấp với thời gian điều trị nhanh, thời gian phục hồi ngắn.

Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành: Phương pháp cổ điển, áp dụng cho các trường hợp không can thiệp mạch vành được do tổn thương mạch vành quá phức tạp, cần phải đặt quá nhiều stent, hay tổn thương không phù hợp để can thiệp.

Tin liên quan

Cách "chợp mắt" thần kỳ để thức đêm làm việc, chăm con không mệt

Cách "chợp mắt" thần kỳ để thức đêm làm việc, chăm con không mệt

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Nhật Bản chỉ ra phương án tối ưu cho những người phải thức đêm làm việc hay các bậc cha mẹ có con nhỏ trải qua "đêm trắng" chỉ bằng hai giấc ngủ ngắn ít ỏi.

Nguyên nhân hoàn toàn bất ngờ gây mệt mỏi kéo dài sau COVID-19

(NLĐO) - Virus gây bệnh COVID-19 không phải nguyên nhân trực tiếp gây mệt mỏi kéo dài hậu nhiễm, mà là một virus khác được nó đánh thức, theo nghiên cứu mới từ Thụy Điển.

đái tháo đường Tim thiếu máu mệt mỏi gắng sức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo