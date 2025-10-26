Bà CAO THỊ HẰNG (65 tuổi, TP HCM) hỏi: Gần đây tôi thường hay mệt và đi khám, bác sĩ cho biết tôi bị thiếu máu cơ tim. Xin bác sĩ cho biết cách nào điều trị thiếu máu cơ tim phù hợp tuổi của tôi?

BSCKII TRẦN NGUYỄN AN HUY, Trưởng Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, trả lời: Triệu chứng điển hình của thiếu máu cơ tim là mệt hay nặng ngực khi gắng sức. Tuy bác không nói rõ triệu chứng hay các yếu tố nguy cơ của mình (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ trong máu…) nhưng nếu bác đã được chẩn đoán thiếu máu cơ tim thì việc cần thiết là phải đánh giá mức độ thiếu máu cơ tim của bác.

BSCKII Trần Nguyễn An Huy, Trưởng Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, khám cho bệnh nhân

Để thực hiện việc chẩn đoán này, bác có thể đến bệnh viện có Khoa Tim mạch để thực hiện các chẩn đoán cần thiết như là điện tâm đồ (ECG), siêu âm tim, xét nghiệm các yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, mỡ trong máu, kiểm tra tình trạng gan, thận.

Tiếp theo, bác sẽ thực hiện các xét nghiệm để đánh giá tình trạng thiếu máu cơ tim bằng các phương tiện như siêu âm tim gắng sức hay chụp MSCT động mạch vành tùy vào tình trạng thực tế của bác. Nếu các cận lâm sàng nghi ngờ mức độ thiếu máu cơ tim là có ý nghĩa thì bác sẽ được giải thích thực hiện bước chẩn đoán cuối cùng và có thể kết hợp điều trị cùng lúc đó là chụp hệ thống động mạch vành (mạch máu nuôi tim) bằng hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Đây là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán giúp thấy rõ cấu trúc của hệ mạch vành một cách chính xác nhất và các bác sĩ có thể sử dụng hệ thống này để can thiệp, sửa chữa mạch máu của người bệnh mà không cần phải phẫu thuật.

Sau khi thực hiện được chẩn đoán bằng DSA (tiêu chuẩn vàng), có nhiều tình huống xảy ra và qua đó có 3 cách điều trị thiếu máu cơ tim hiện nay vẫn đang được áp dụng. Điều trị nội khoa: Đóng vai trò nền tảng và xuyên suốt quá trình điều trị, kể cả khi dùng các biện pháp khác, áp dụng cho những bệnh nhân thiếu máu cơ tim nhẹ, bệnh nhân có thiếu máu cơ tim nhưng có nhiều bệnh đồng mắc nặng, tổng trạng quá lớn tuổi, quá gầy yếu để thực hiện các biện pháp khác.

Can thiệp mạch vành (đặt stent): Áp dụng phổ biến cho nhiều ca bệnh, đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều trường hợp đặc biệt là các tình huống nhồi máu cơ tim cấp với thời gian điều trị nhanh, thời gian phục hồi ngắn.

Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành: Phương pháp cổ điển, áp dụng cho các trường hợp không can thiệp mạch vành được do tổn thương mạch vành quá phức tạp, cần phải đặt quá nhiều stent, hay tổn thương không phù hợp để can thiệp.