Meta củng cố các "lớp" bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng

Chia sẻ với báo chí ngày 28-5, Meta thông tin về cập nhật tính năng "tài khoản thanh thiếu niên" trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam với bộ tiêu chuẩn nội dung được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ (P13), đồng thời ra mắt thiết lập giới hạn nội dung nhằm giúp phụ huynh kiểm soát chặt chẽ hơn trải nghiệm trên không gian mạng của con em mình.



Bà Malina Enlund, Quản lý Chính sách và An toàn, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Meta

Instagram ra mắt phiên bản cải tiến của tính năng tài khoản thanh thiếu niên, được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim 13+ và phản hồi từ các bậc phụ huynh. Những thay đổi này hiện đang được áp dụng cho tài khoản thanh thiếu niên trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam.

Ngoài ra, tài khoản thanh thiếu niên trên Instagram sẽ bao gồm một thiết lập mới nghiêm ngặt hơn mang tên giới hạn nội dung, dành cho những phụ huynh muốn giới hạn trải nghiệm trực tuyến của con em mình.

Các bậc phụ huynh có thể tham gia nhiều hơn vào việc kiểm soát trải nghiệm trực tuyến của con em mình trên không gian mạng

Thông tin về tính năng mới trên, bà Malina Enlund, Quản lý Chính sách và An toàn, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Meta, cho biết đây là đợt nâng cấp toàn diện nhất đối với "tài khoản thanh thiếu niên" từ khi Meta giới thiệu tính năng này trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam vào năm 2025. Đợt nâng cấp này tiếp tục củng cố các lớp bảo vệ tự động vốn đang được áp dụng cho tài khoản của hàng trăm triệu thanh thiếu niên trên toàn cầu.

Bên cạnh các chính sách dài hạn về việc ẩn hoặc chặn đề xuất đối với các nội dung gợi dục, hình ảnh bạo lực hoặc ghê rợn, cũng như các nội dung dành cho người lớn như mua bán rượu bia, thuốc lá; các chính sách cập nhật của Meta sẽ thắt chặt hơn nữa.

Những cập nhật này bao gồm ẩn hoặc không đề xuất các bài viết có ngôn từ kích động, các thử thách mạo hiểm, cùng các nội dung có thể cổ xúy cho những hành vi tiềm ẩn rủi ro, ví dụ như các bài đăng hiển thị dụng cụ sử dụng cần sa.

Hiện tại, người dùng ở lứa tuổi thanh thiếu niên trên Facebook, Instagram và Messenger tại Việt Nam sẽ bắt đầu được tự động chuyển sang thiết lập 13+ vừa cập nhật; trong khi đó, tính năng "giới hạn nội dung" sẽ chính thức khả dụng vào cuối năm nay.

Trong năm nay, Meta cho biết sẽ hợp tác cùng các đối tác tại Việt Nam triển khai một số hoạt động dành cho tài khoản thanh thiếu niên và các công cụ bảo vệ tích hợp. Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức cho các tổ chức để lan tỏa nhận thức đến các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng về xây dựng môi trường mạng an toàn hơn cho thanh thiếu niên.