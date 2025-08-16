HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Metro số 1 chạy tối đa 264 chuyến dịp lễ 2-9

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM phê duyệt biểu đồ chạy tàu metro số 1, hoạt động từ 5 giờ, giãn cách 6-12 phút, tăng chuyến vào lễ và cuối tuần.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP HCM) vừa ban hành Quyết định số 592/QĐ-TTQLGTCC, phê duyệt biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Biểu đồ này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 16-8 đến hết ngày 31-12-2025, đánh dấu giai đoạn vận hành ổn định đầu tiên của tuyến metro sau thời gian chạy thử và đưa vào khai thác.

Metro số 1 chạy tối đa 264 chuyến dịp lễ 2-9 - Ảnh 1.

Metro số 1 sẽ tăng chuyến dịp lễ 2-9 - Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Theo quyết định, metro số 1 hoạt động hằng ngày từ 5 giờ. Giờ kết thúc tùy từng ngày: từ thứ hai đến thứ sáu dừng lúc 22 giờ, còn vào thứ bảy, chủ nhật và các dịp lễ lớn, tàu kéo dài đến 23 giờ. Đây được xem là khung giờ vận hành phù hợp, vừa bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại buổi sớm và buổi tối, vừa có khoảng thời gian cần thiết để bảo trì, kiểm tra kỹ thuật ban đêm.

Tần suất khai thác cũng được quy định cụ thể: giờ cao điểm buổi sáng và chiều, tàu chạy 6-8 phút/chuyến; ở các khung giờ còn lại, giãn cách là 10-12 phút/chuyến. Với mức tần suất này, metro số 1 có khả năng đáp ứng hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, đồng thời giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Metro số 1 chạy tối đa 264 chuyến dịp lễ 2-9 - Ảnh 2.

Từ ngày 3-9 đến trước Noel, tuyến duy trì khoảng 243 lượt/ngày trong tuần và 246 lượt/ngày vào cuối tuần

Hành trình tuyến gồm 14 ga, bắt đầu từ ga Bến Thành đi qua Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia và kết thúc ở ga Bến xe Suối Tiên; chiều về theo lộ trình ngược lại.

Trong giai đoạn từ ngày 16 đến 29-8, metro số 1 khai thác trung bình 226 chuyến/ngày vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và 230 chuyến/ngày vào thứ bảy, chủ nhật. Dịp lễ Quốc khánh (30-8 đến 2-9), số chuyến được tăng cường từ 251 đến 264 lượt/ngày để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. 

Từ ngày 3-9 đến trước Noel, tuyến duy trì khoảng 243 lượt/ngày trong tuần và 246 lượt/ngày vào cuối tuần. Đặc biệt, vào ngày Noel 24-12 và ngày cuối năm 31-12, tuyến đạt công suất tối đa 264 lượt/ngày.

Đơn vị vận hành tuyến metro số 1 là Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP HCM. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cùng các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện quyết định, nhằm bảo đảm hoạt động của tuyến metro đầu tiên của thành phố diễn ra an toàn, thông suốt và đúng kế hoạch.

Tin liên quan

Chế tài nào xử lý người sàm sỡ cô gái trẻ trên Metro số 1?

Chế tài nào xử lý người sàm sỡ cô gái trẻ trên Metro số 1?

(NLĐO) - Theo luật sư, hành động tiếp tục sàm sỡ khi bị phản ứng cho thấy ý thức coi thường pháp luật, cần xử lý một cách nghiêm khắc.

Xác minh vụ cô gái bị sàm sỡ trên tuyến Metro số 1

(NLĐO) - Theo thông tin lan truyền, cô gái bị người đàn ông tiếp cận, sàm sỡ vùng đùi.

TP HCM thử nghiệm điều chưa từng có trên Metro số 1

(NLĐO) - Từ ngày 1-8 đến ngày 31-10, hành khách được mang xe đạp gấp lên tàu Metro số 1 nếu gấp gọn đúng quy định, không gây cản trở

metro số 1 Metro giao thông công cộng TP HCM metro tăng chuyến dịp lễ 2-9
