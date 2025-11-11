HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Metro số 2 đang rất gần

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Sau 60 ngày đêm thi đua, tuyến metro số 2 sẽ đứng trước bước ngoặt mới. Đây cũng là dấu ấn cho toàn hệ thống đường sắt đô thị của TP HCM về tiền lệ nỗ lực

Giờ cao điểm mỗi ngày trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP HCM) hướng từ ngã ba Bà Quẹo đến Lăng Cha Cả luôn là hình ảnh hàng ngàn phương tiện chen chúc.

Bức bí

Đoạn này đường hẹp, xe đông. Tiếng còi, khói bụi và hơi nóng hầm hập khiến sự ngột ngạt phủ lên cả không khí lẫn tâm trạng. Nhiều người sốt ruột cố tìm cách lách qua dòng xe hoặc men theo hẻm nhỏ để thoát nhanh hơn nhưng kết quả của những nỗ lực ấy không đáng kể.

Ở hàng loạt giao lộ như Cộng Hòa, Âu Cơ, Hoàng Hoa Thám, sự dày đặc của phương tiện càng tăng mức độ. Xe máy, xe buýt, xe tải phải chờ nhiều nhịp đèn xanh mới có thể di chuyển qua để tới một điểm ùn ứ có thể bắt gặp bất cứ lúc nào khác. Chị Lê Minh Trang bán nước gần ngã ba Bà Quẹo cho hay điều khó chịu này "hết sức bình thường". "Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là kín hết, nhiều hôm xe bán hàng của tôi trên vỉa hè mà vẫn sợ bị va quệt. Người đi đường ai cũng vất vả, nhìn thấy mà thương" - người phụ nữ nói.

Metro số 2 đang rất gần - Ảnh 1.

Khi metro số 2 hoàn thành, đường Trường Chinh cùng nhiều tuyến giao thông khác được san sẻ áp lực

Tình trạng tương tự diễn ra trên đường 3 Tháng 2, đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến ngã tư Lý Thái Tổ. Đây là cửa ngõ quan trọng vào trung tâm nên lưu lượng phương tiện luôn lớn và giờ cao điểm nhiều tài xế mất hàng chục phút chỉ để di chuyển quãng đường chưa đầy 1 km. "Tôi đi làm mỗi sáng qua Trường Chinh, 3 Tháng 2 mất rất nhiều thời gian. Nếu có metro số 2, chắc chắn sẽ giảm tải đáng kể vì nhiều người có lộ trình như tôi sẵn sàng chuyển sang tàu điện" - Anh Nguyễn Đức Hòa, một tài xế sống ở phường Bình Hưng Hòa, nói.

Xung lực cho toàn hệ thống

Điều anh Hòa nhắc tới cũng là chờ đợi chung của nhiều người dân. Theo đó, nhằm góp phần giải tỏa ùn tắc những tuyến đường trên cũng như hàng loạt điểm khác, dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km được phê duyệt với tổng mức đầu tư 47.890 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn vay ODA. Tiếp đấy, do gặp nhiều vướng mắc về vốn và thủ tục, TP HCM thống nhất chuyển sang đầu tư công từ ngân sách thành phố, đồng thời bổ sung hạng mục kết nối đồng bộ với tuyến metro số 1 tại ga trung tâm Bến Thành.

Để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM (MAUR; chủ đầu tư) vừa phát động phong trào thi đua cao điểm "60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án metro số 2" trong năm 2025 với mục tiêu cụ thể là hoàn tất điều chỉnh dự án, lựa chọn nhà thầu EPC, tư vấn giám sát và khởi công trong thời gian sớm nhất.

Theo MAUR, khu vực ga Dân Chủ hiện là nơi có khối lượng hạ tầng kỹ thuật cần di dời lớn, bao gồm điện, cấp thoát nước, viễn thông... Việc di dời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị để vừa bảo đảm tiến độ mà vẫn hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân khu vực trung tâm.

Đến nay, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đã đạt hơn 60%. Về giải phóng mặt bằng toàn tuyến, công tác này đã hoàn tất, MAUR đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thiết kế kỹ thuật và điều chỉnh các gói thầu xây lắp để phù hợp với quy mô cập nhật của dự án. Các đơn vị đang chạy đua với thời gian phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2025.

Các động thái, tiến độ cùng quyết tâm trên mang đến sự tin tưởng từ người dân về việc sớm hoàn thành tuyến metro số 2 nói riêng, hệ thống đường sắt đô thị tại TP HCM nói chung. 

"TP HCM dự kiến đầu tư khoảng 37,15 tỉ USD để phát triển 9 tuyến metro, tương ứng hơn 400 km trước năm 2035.

Trục xương sống thúc đẩy phát triển

MAUR cho biết phát triển hệ thống metro là giải pháp căn cơ để giải quyết ùn tắc giao thông cũng như các vấn đề đô thị hiện đại. Metro không chỉ giúp giảm kẹt xe mà còn hạn chế ô nhiễm, nâng cao an toàn và chất lượng sống cho người dân.

Metro số 2 đang rất gần - Ảnh 2.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP HCM, kiểm tra các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2

Đơn vị đang rà soát, cập nhật và điều chỉnh tổng thể mạng lưới. Công tác này không chỉ xác định tổng chiều dài và vị trí các nhà ga mà còn đồng bộ hóa quy hoạch với các khu TOD lân cận, nhằm khai thác tối đa tiềm năng kinh tế - xã hội của từng khu vực.

Theo tính toán sơ bộ, trên tổng chiều dài 1.012 km của 27 tuyến metro được quy hoạch sau khi sáp nhập địa giới, TP HCM sẽ có khoảng 700 - 800 nhà ga. Các tuyến metro sẽ thành trục xương sống giao thông vùng Đông Nam Bộ, liên thông hệ thống đường sắt quốc gia và sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy kinh tế.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo