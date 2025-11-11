Metro số 2 đang rất gần

Giờ cao điểm mỗi ngày trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP HCM) hướng từ ngã ba Bà Quẹo đến Lăng Cha Cả luôn là hình ảnh hàng ngàn phương tiện chen chúc.

Bức bí

Đoạn này đường hẹp, xe đông. Tiếng còi, khói bụi và hơi nóng hầm hập khiến sự ngột ngạt phủ lên cả không khí lẫn tâm trạng. Nhiều người sốt ruột cố tìm cách lách qua dòng xe hoặc men theo hẻm nhỏ để thoát nhanh hơn nhưng kết quả của những nỗ lực ấy không đáng kể.

Ở hàng loạt giao lộ như Cộng Hòa, Âu Cơ, Hoàng Hoa Thám, sự dày đặc của phương tiện càng tăng mức độ. Xe máy, xe buýt, xe tải phải chờ nhiều nhịp đèn xanh mới có thể di chuyển qua để tới một điểm ùn ứ có thể bắt gặp bất cứ lúc nào khác. Chị Lê Minh Trang bán nước gần ngã ba Bà Quẹo cho hay điều khó chịu này "hết sức bình thường". "Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là kín hết, nhiều hôm xe bán hàng của tôi trên vỉa hè mà vẫn sợ bị va quệt. Người đi đường ai cũng vất vả, nhìn thấy mà thương" - người phụ nữ nói.

Khi metro số 2 hoàn thành, đường Trường Chinh cùng nhiều tuyến giao thông khác được san sẻ áp lực

Tình trạng tương tự diễn ra trên đường 3 Tháng 2, đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến ngã tư Lý Thái Tổ. Đây là cửa ngõ quan trọng vào trung tâm nên lưu lượng phương tiện luôn lớn và giờ cao điểm nhiều tài xế mất hàng chục phút chỉ để di chuyển quãng đường chưa đầy 1 km. "Tôi đi làm mỗi sáng qua Trường Chinh, 3 Tháng 2 mất rất nhiều thời gian. Nếu có metro số 2, chắc chắn sẽ giảm tải đáng kể vì nhiều người có lộ trình như tôi sẵn sàng chuyển sang tàu điện" - Anh Nguyễn Đức Hòa, một tài xế sống ở phường Bình Hưng Hòa, nói.

Xung lực cho toàn hệ thống

Điều anh Hòa nhắc tới cũng là chờ đợi chung của nhiều người dân. Theo đó, nhằm góp phần giải tỏa ùn tắc những tuyến đường trên cũng như hàng loạt điểm khác, dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km được phê duyệt với tổng mức đầu tư 47.890 tỉ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn vay ODA. Tiếp đấy, do gặp nhiều vướng mắc về vốn và thủ tục, TP HCM thống nhất chuyển sang đầu tư công từ ngân sách thành phố, đồng thời bổ sung hạng mục kết nối đồng bộ với tuyến metro số 1 tại ga trung tâm Bến Thành.

Để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM (MAUR; chủ đầu tư) vừa phát động phong trào thi đua cao điểm "60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án metro số 2" trong năm 2025 với mục tiêu cụ thể là hoàn tất điều chỉnh dự án, lựa chọn nhà thầu EPC, tư vấn giám sát và khởi công trong thời gian sớm nhất.

Theo MAUR, khu vực ga Dân Chủ hiện là nơi có khối lượng hạ tầng kỹ thuật cần di dời lớn, bao gồm điện, cấp thoát nước, viễn thông... Việc di dời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều đơn vị để vừa bảo đảm tiến độ mà vẫn hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân khu vực trung tâm.

Đến nay, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đã đạt hơn 60%. Về giải phóng mặt bằng toàn tuyến, công tác này đã hoàn tất, MAUR đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thiết kế kỹ thuật và điều chỉnh các gói thầu xây lắp để phù hợp với quy mô cập nhật của dự án. Các đơn vị đang chạy đua với thời gian phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2025.

Các động thái, tiến độ cùng quyết tâm trên mang đến sự tin tưởng từ người dân về việc sớm hoàn thành tuyến metro số 2 nói riêng, hệ thống đường sắt đô thị tại TP HCM nói chung.

"TP HCM dự kiến đầu tư khoảng 37,15 tỉ USD để phát triển 9 tuyến metro, tương ứng hơn 400 km trước năm 2035.

Trục xương sống thúc đẩy phát triển MAUR cho biết phát triển hệ thống metro là giải pháp căn cơ để giải quyết ùn tắc giao thông cũng như các vấn đề đô thị hiện đại. Metro không chỉ giúp giảm kẹt xe mà còn hạn chế ô nhiễm, nâng cao an toàn và chất lượng sống cho người dân. Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP HCM, kiểm tra các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 Đơn vị đang rà soát, cập nhật và điều chỉnh tổng thể mạng lưới. Công tác này không chỉ xác định tổng chiều dài và vị trí các nhà ga mà còn đồng bộ hóa quy hoạch với các khu TOD lân cận, nhằm khai thác tối đa tiềm năng kinh tế - xã hội của từng khu vực. Theo tính toán sơ bộ, trên tổng chiều dài 1.012 km của 27 tuyến metro được quy hoạch sau khi sáp nhập địa giới, TP HCM sẽ có khoảng 700 - 800 nhà ga. Các tuyến metro sẽ thành trục xương sống giao thông vùng Đông Nam Bộ, liên thông hệ thống đường sắt quốc gia và sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc và thúc đẩy kinh tế.



