Mexico hỗn loạn khi Mỹ hỗ trợ tiêu diệt trùm ma túy

Quân đội Mexico ngày 22-2 xác nhận đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (biệt danh "El Mencho"), thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco New Generation Cartel (CJNG), trong chiến dịch truy bắt tại Tapalpa, bang Jalisco.

AP đưa tin Oseguera bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Mexico và tử vong trên đường được trực thăng đưa về thủ đô Mexico City.

Một người lính đứng gác bên cạnh chiếc xe cháy rụi tại Cointzio, bang Michoacán, Mexico hôm 22-2 sau cái chết của trùm băng đảng Jalisco New Generation Cartel Nemesio Oseguera. Ảnh AP

Chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm Mexico thực hiện với sự hỗ trợ tình báo từ Mỹ.

Trong chiến dịch truy bắt ông trùm băng đảng CJNG, lực lượng quân đội đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các tay súng. Ít nhất 4 người bị tiêu diệt tại hiện trường, không kể ông trùm, còn 2 người khác bị thương nặng.

Chiến dịch cũng khiến 3 binh sĩ bị thương, trong khi một thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico thiệt mạng tại Tapalpa.

Sau cái chết của thủ lĩnh CJNG, bạo lực bùng phát từ bang Jalisco sang nhiều khu vực khác trên khắp Mexico.

Các thành viên CJNG đốt xe, lập rào chắn tại nhiều bang khiến không ít tuyến đường tê liệt. Tình trạng hỗn loạn lan sang các bang Tamaulipas, Michoacan, Guerrero và Nuevo Leon.

Đường phố Guadalajara, bang Jalisco vắng lặng, người dân phải trú ẩn trong nhà khi xe bị đốt chặn đường.

Một người đàn ông đạp xe trước một cửa hàng tiện lợi bị đốt cháy ở San Francisco del Ricon, bang Guanajuato, Mexico hôm 22-2, sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel Nemesio Oseguera. Ảnh: AP

Một sĩ quan cảnh sát đứng gác bên cạnh một chiếc xe cháy rụi do bị phóng hỏa trên một con đường ở Guadalajara, bang Jalisco, Mexico ngày 22-2. Ảnh: AP

Người đi bộ đi ngang qua một chiếc xe cháy rụi do bị phóng hoả tại trên một con đường ở Cointzio, bang Michoacán, Mexico, sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel Nemesio Oseguera. Ảnh: AP

Người đi bộ băng qua những chiếc xe buýt bị cháy rụi trên một con đường ở Guadalajara, bang Jalisco, Mexico, hôm 22-2. Ảnh: AP

Tại Puerto Vallarta, bạo loạn nhà tù khiến một quản giáo thiệt mạng, trong khi một công tố viên bang Jalisco bị sát hại tại Guadalajara.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói đen bao trùm nhiều khu vực, người dân hoảng loạn tháo chạy.

Trước tình hình leo thang, chính quyền bang Jalisco yêu cầu người dân ở trong nhà, đình chỉ giao thông công cộng.

Trường học tại nhiều bang ở Mexico buộc phải đóng cửa trong ngày 22 và 23-2, các chuyến bay bị hủy và nhiều nước phát cảnh báo an ninh đối với công dân.

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico cho biết chiến dịch do lực lượng đặc nhiệm Mexico thực hiện "trong khuôn khổ hợp tác song phương" với việc phía Mỹ cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ.

Cái chết của ông trùm Oseguera diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép yêu cầu Mexico ngăn chặn dòng ma túy, đặc biệt là fentanyl.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần đe dọa áp thuế với hàng hóa Mexico, cho rằng Tổng thống Claudia Sheinbaum chưa hành động đủ mạnh trong cuộc chiến chống ma túy.

Sau chiến dịch, Tổng thống Claudia Sheinbaum khen ngợi lực lượng an ninh và kêu gọi người Mexico dân bình tĩnh.

Mỹ treo thưởng lớn, nhiều lần truy tố ông trùm ma tuý Mexico Mỹ từng treo thưởng tới 15 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ "El Mencho", thủ lĩnh băng đảng được thành lập năm 2009. Đây được xem là một trong những tổ chức tội phạm mạnh và phát triển nhanh nhất Mexico. Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã xếp CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Tổng thống Claudia Sheinbaum cho rằng việc chỉ nhắm vào các ông trùm ma túy như trước đây dễ khiến bạo lực bùng phát, vì các băng đảng bị chia rẽ rồi tranh giành quyền lực. Từ năm 2017, ông trùm Oseguera nhiều lần bị truy tố tại tòa án Mỹ. Trong bản cáo trạng mới nhất ngày 5-4-2022, Oseguera bị cáo buộc âm mưu tuồn vào Mỹ các chất ma túy như methamphetamine, cocaine và fentanyl, đồng thời sử dụng trái phép vũ khí trong các hoạt động buôn bán ma túy. Ngoài ra, Oseguera, 59 tuổi, còn bị truy tố theo Đạo luật trùm ma túy với cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm quy mô lớn.







