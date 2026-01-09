HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump tuyên bố "sẽ bắt đầu tấn công trên bộ" các băng đảng ma túy Mexico

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập việc tấn công các băng đảng ma túy "đang thống trị Mexico" khi trả lời phỏng vấn đài Fox News.

“Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công trên bộ để trấn áp các băng đảng ma túy. Các băng đảng này đang thống trị Mexico” - Guardian dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa được đài Fox News phát sóng.

Theo Anadolu, tổng thống Mỹ bày tỏ: "Thật rất đau lòng khi chứng kiến những gì đã xảy ra với đất nước đó. Các băng đảng vẫn đang nắm quyền và chúng đang giết hại từ 250.000 đến 300.000 người ở đất nước chúng ta mỗi năm".

Tổng thống Donald Trump nói "sẽ bắt đầu tấn công trên bộ" các băng đảng ma túy Mexico - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền ông Donald Trump đã tăng cường các hoạt động quân sự ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương kể từ tháng 9-2025, với lý do chống lại nạn buôn bán ma túy.

Ông Donald Trump cho hay quân đội Mỹ đã "đánh chặn" 97% số ma túy vận chuyển vào Mỹ bằng đường thủy.

Trước đây, ông Donald Trump cũng từng nêu ra khả năng tấn công các mục tiêu bên trong Mexico.

Hôm 4-1, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ ông đang thúc đẩy Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho phép ông gửi quân đội Mỹ đến để đối phó với các băng đảng ma túy ở đó. Thế nhưng, bà Sheinbaum đã từ chối.

Ngày 5-1, bà Sheinbaum tuyên bố châu Mỹ "không thuộc về bất kỳ cường quốc nào", sau khi ông Donald Trump đề cập "sự thống trị" của Washington đối với khu vực này sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong khuôn khổ cuộc trả lời phỏng vấn nêu trên, ông Donald Trump cũng cho biết lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela là bà Maria Corina Machado sẽ đến Washington DC vào tuần tới. "Tôi rất mong được chào hỏi bà ấy" - ông nhấn mạnh.

Bà Maria Corina Machado là chủ nhân Giải Nobel Hòa bình năm 2025.

Ông Donald Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

Ông Donald Trump rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ rút Mỹ khỏi 31 cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc (LHQ) và 35 tổ chức không thuộc LHQ.

Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố mới về dầu Venezuela

(NLĐO) - Nhà Trắng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào ngày 9-1 với giám đốc điều hành của các công ty dầu của Mỹ về vấn đề Venezuela.

Tổng thống Donald Trump lo lắng sẽ bị “luận tội”

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump lo ngại ông có thể bị luận tội nếu Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

