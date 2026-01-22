HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mexico giao nhanh hàng chục thành viên băng đảng ma túy cho Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) - Đây là lần thứ ba trong vòng một năm qua Mexico chuyển giao tội phạm ma túy cho Mỹ.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 21-1 cho biết nước này đã giao 37 thành viên băng đảng ma túy cho Mỹ.

Bà cho biết động thái trên diễn ra trước đó một ngày theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ nhưng khẳng định đây là một "quyết định mang tính chủ quyền" của Mexico.

Bà Sheinbaum đưa ra phản hồi này sau khi giới phân tích và phe đối lập cho rằng đợt bàn giao nói trên là kết quả của sức ép ngày càng lớn từ Mỹ giữa lúc Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự đối với các băng đảng ma túy tại Mexico.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Sheinbaum cho biết dù việc chuyển giao được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Mỹ nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Hội đồng An ninh Quốc gia sau khi phân tích xem điều gì là "có lợi cho Mexico" và phù hợp với an ninh quốc gia.

Bà nhấn mạnh: "Lợi ích của Mexico được đặt lên trên hết, ngay cả khi phía bên kia có đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Đây là một quyết định mang tính chủ quyền".

Giới quan sát cho rằng chính phủ Mexico đã sử dụng các đợt bàn giao nói trên để giảm bớt áp lực từ phía ông Donald Trump, đồng thời chứng minh rằng chính quyền đang mạnh tay trấn áp tội phạm ma túy.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 21-1 cho biết việc Mexico hợp tác với Mỹ là vì lợi ích chung của cả hai quốc gia. 

Tuyên bố nêu rõ: "Đây là một bước đi quan trọng của chính quyền Mexico và chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với họ để bảo vệ và phòng thủ cho khu vực của chúng ta".

Những đối tượng bị đưa sang Mỹ hôm 20-1 được cho là thành viên của các băng đảng ma túy Jalisco New Generation và Sinaloa vốn bị Washington liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. 

Đây là lần thứ ba trong vòng một năm qua Mexico chuyển giao tội phạm ma túy cho Mỹ. 

Chính phủ Mexico cho biết tổng cộng đã có 92 đối tượng được đưa sang Mỹ.

Tin liên quan

Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế

Ông Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-1 thông báo ông và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã xây dựng được thỏa thuận khung liên quan đến Greenland.

Điểm nóng xung đột ngày 22-1: Ông Donald Trump nói về "vũ khí tuyệt mật" của Mỹ

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sở hữu vũ khí tuyệt mật chưa từng công bố, trong đó có thể bao gồm vũ khí dùng trong vụ bắt ông Maduro.

Tổng thống Donald Trump nói Greenland nằm trong lãnh thổ "của chúng tôi"

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không dùng vũ lực để có được Greenland mà muốn đàm phán ngay lập tức để mua lại hòn đảo này.

ma túy Donald Trump tội phạm Mexico Sinaloa
