Phần lớn các tỉnh, thành miền Bắc có nhiệt độ dưới 10 độ C lúc 6 giờ sáng 24-1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; ở khu vực vùng núi cao phía Bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá. Miền Bắc chìm trong rét hại.

Nhiệt độ lúc 6 giờ sáng 24-1 do cơ quan khí tượng cung cấp, cho thấy hầu hết các tỉnh, thành ở khu vực miền Bắc đều có ngưỡng nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong đó lạnh nhất là đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,5 độ C.

Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8.

Rét hại còn kéo dài đến ngày 28-1

Dự báo, ngày và đêm 24-1, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C; khu vực Trung Trung Bộ phía Bắc từ 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28-1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Trong ngày và đêm 24-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.