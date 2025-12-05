HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Miền Bắc có nơi dưới 12 độ, miền Trung vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo ngày 5-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Miền Bắc có nơi nhiệt độ dưới 12 độ , Miền Trung mưa lớn tiếp tục diễn ra - Ảnh 1.

Một số khu vực ở miền Trung đã ngập lụt trở lại do mưa lũ

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ C; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Ngày 5-12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Đêm qua và sáng sớm nay 5-12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 4-12 đến 6 giờ ngày 5-12), khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Đập Thủy điện Rào Trăng 4: 73 mm (TP Huế); Phước Hiệp 116 mm (TP Đà Nẵng); Long Môn 135 mm (Quảng Ngãi); Nghĩa Điền 105 mm (Gia Lai).

Dự báo ngày 5-12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Huế và Đà Nẵng từ 5-10 mm, có nơi trên 15 mm; Quảng Ngãi và Gia Lai từ 5-10 mm, có nơi trên 30 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.

