Dự báo thời tiết hôm nay, 4-12: Một số phường, xã ở TPHCM có mưa, dông kèm sét

Dự báo thời tiết hôm nay, 4-12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết TPHCM và Nam Bộ có nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C và cao nhất từ 29-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ có mưa dông

Nhìn chung, khu vực sẽ tiếp tục gia tăng mưa dông với xác suất mưa khoảng 61%, người dân nên mang theo ô (dù), áo mưa khi ra khỏi nhà, nhất là vào các buổi sáng sớm và chiều tối.

Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.