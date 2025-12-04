Dự báo thời tiết hôm nay, 4-12: Một số phường, xã ở TPHCM có mưa, dông kèm sét

Dự báo thời tiết hôm nay, 4-12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết TPHCM và Nam Bộ có nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C và cao nhất từ 29-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nhìn chung, khu vực sẽ tiếp tục gia tăng mưa dông với xác suất mưa khoảng 61%, người dân nên mang theo ô (dù), áo mưa khi ra khỏi nhà, nhất là vào các buổi sáng sớm và chiều tối.
Đối với thời tiết trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Từ sáng sớm nay, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên nhiều khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã của TPHCM.
Vài giờ tới, mưa dông có xu hướng mở rộng sang. Lượng mưa phổ biến từ 15-45 mm, có nơi trên 50 mm.
Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/giây) làm gẫy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.
Bình luận (0)