Thời sự

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc mưa rét, miền Trung chưa dứt mưa lớn

Thùy Linh

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nhiều tỉnh, thành miền Trung có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây mưa rét và mưa to ở miền Trung - Ảnh 1.

Miền Bắc có nơi rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường

Ngày 4-12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội: có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Không khí lạnh gây mưa to ở nhiều tỉnh, thành miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay 4-12, ở TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3-12 đến 3 giờ ngày 4-12 có nơi trên 150 mm như: trạm Bà Nà (tp. Đà Nẵng) 203,0 mm, trạm Phan Dũng (Lâm Đồng) 194,8 mm, trạm Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 188,5 mm…

Từ sáng sớm đến hết đêm 4-12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ sáng sớm đến hết ngày 4-12, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm. Từ đêm 4-12, mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 4-12, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm.

Từ ngày 5-12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Tin liên quan

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

(NLĐO) - Không khí lạnh tràn xuống phía Nam khiến TP HCM duy trì nhiệt độ thấp, có thời điểm xuống 20 độ C.

Miền Bắc có nơi rét dưới 10 độ, miền Trung còn mưa

(NLĐO) - Đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn về miền Bắc, kéo giảm nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Cứu trợ khẩn cấp, không để ai đói, rét

Tập trung cao độ, với ưu tiên cao nhất là cứu trợ nhân dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết

