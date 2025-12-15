HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Miền Bắc có nơi rét đậm, miền Nam chuyển lạnh về đêm

Thùy Linh

(NLĐO) - Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét, có nơi rét đậm; miền Trung xuất hiện mưa to, miền Nam chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15-12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Ảnh 1.

Hà Nội duy trì nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; từ ngày 16-12, phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương hôm nay 15-12

Cụ thể, TP Hà Nội cóhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP HCM, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5 độ, nhiều địa phương mưa rất to

Rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5 độ, nhiều địa phương mưa rất to

(NLĐO) - Không khí lạnh tràn xuống gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc, đồng thời khiến nhiều địa phương mưa rất to.

Không khí lạnh tràn xuống, miền Bắc mưa rét, miền Trung chưa dứt mưa lớn

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nhiều tỉnh, thành miền Trung có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

(NLĐO) - Không khí lạnh tràn xuống phía Nam khiến TP HCM duy trì nhiệt độ thấp, có thời điểm xuống 20 độ C.

không khí lạnh trời rét rét đậm rét thời tiết hôm nay 15-12
