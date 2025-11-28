HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, TP HCM có thời điểm xuống 20 độ C

Thùy Linh

(NLĐO) - Không khí lạnh tràn xuống phía Nam khiến TP HCM duy trì nhiệt độ thấp, có thời điểm xuống 20 độ C.

Lý giải hiện tượng này, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết năm nay không khí lạnh dự báo sẽ thâm nhập sâu xuống phía Nam và gây nên hiện tượng rét. Cường độ hoạt động của không khí lạnh sẽ tăng dần trong tháng 12 tới.

Miền Bắc "rét khô" kéo dài, không khí lạnh xâm nhập sâu xuống phía Nam - Ảnh 1.

Không khí lạnh năm nay dự báo sẽ thâm nhập sâu xuống phía Nam

Không khí lạnh hoạt động mạnh sẽ khiến vùng núi có băng giá, sương muối, rét đậm rét hại.

"Bắc Bộ duy trì hình thái rét khô, rét về đêm, ban ngày nắng. Đây sẽ là hình thái thời tiết phổ biến kéo dài trong tháng 12-2025 cho tới tháng 1 năm 2026" - ông Lâm cho biết.

Giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2026, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Phía Nam mưa trái mùa từ tháng 1 đến tháng 3-2026.

Riêng đối với khu vực Trung Bộ, ông Lâm cảnh báo mưa vẫn có thể xảy ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12, ngay cả khi không có bão. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống.

Ngày 28-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, TP Hà Nội trời rét duy trì nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Tây Bắc Bộ, sáng và đêm trời rét, vùng núi có khả năng rét đậm dưới 9 độ C. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Khu vực Đông Bắc Bộ, sáng và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ dưới 9 độ. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Khu vực Thanh Hóa đến TP Huế, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Phía Bắc từ 13-16 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 14 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vào nơi.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 21 độ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa. TPHCM nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

