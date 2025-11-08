HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc lạnh sớm có bất thường?

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ tháng 10-2025, miền Bắc đã bắt đầu đón những đợt không khí lạnh tăng cường, người dân cảm nhận rõ rệt cái lạnh đầu mùa.

Trong tháng 10, miền Bắc trải qua ba đợt không khí lạnh. Đợt đầu ngày 19-10 khiến nhiệt độ giảm còn 18-20 độ C ở đồng bằng, 15-17 độ C tại vùng núi, nhiều nơi dưới 13 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận 9 độ C, Tam Đảo (Phú Thọ) và Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 12 độ C.

- Ảnh 1.

Miền Bắc lạnh sớm nhưng không bất thường

Đợt hai ngày 26-10, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Đợt ba từ ngày 30-10 và kéo dài đến nay, Mẫu Sơn xuống 10 độ C, Hà Nội 17 độ C, vùng núi cao 12 độ C. Buổi sáng và tối, trời lạnh, người dân phải mặc áo khoác ấm khi ra đường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia so sánh nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh đầu tháng 11-2025. Tại Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 4-11, nhiệt độ thấp nhất là 17,6 độ C, trong lịch sử cùng thời kỳ 10 ngày đầu tháng 11 nhiệt độ thấp nhất tại Hà Đông đã từng đạt 13,5 độ C ngày 4-11-2000.

Tại Sa Pa vào ngày 4-11-2025 nhiệt độ thấp nhất là 10,9 độ C, trong lịch sử cùng thời kỳ 10 ngày đầu tháng 11 nhiệt độ thấp nhất tại SaPa đã từng đạt 2,9 độ C ngày 9-11-1981.

Tại mẫu Sơn vào ngày 4-11-2025 nhiệt độ thấp nhất là 10,1 độ C, trong lịch sử cùng thời kỳ 10 ngày đầu tháng 11 nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn đạt 5,6 độ C ngày 10-11-2016.

Nguyên nhân miền Bắc lạnh sớm

"Như vậy, với nhiệt độ thấp nhất như trên thì chưa xảy ra giá trị bất thường so với giá trị đã từng xảy ra" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh La Nina quay trở lại, không khí lạnh mùa Đông năm nay đến sớm hơn, cường độ mạnh hơn. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện dày hơn vào giữa và cuối mùa, khoảng tháng 12-2025 đến 2-2026.

Dự báo trong tháng 11 có 3 đợt không khí lạnh, đợt giữa tháng là mạnh nhất. Từ ngày 10 đến 20-11, dự báo đợt không khí lạnh mới dồn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ, có thể xuống sâu xuống đến tận Huế - Đà Nẵng.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất lúc sáng sớm tại miền núi trung du phía Bắc và miền núi phía Tây của Bắc Trung Bộ có thể giảm xuống 10-12 độ C. Miền đồng bằng (như Hà Nội) lạnh 16-18 độ C.

Sang tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh và liên tục hơn, xuất hiện ba đợt rét rõ rệt, đặc biệt cuối tháng 12 kéo dài sang đầu tháng 1-2026 được dự báo là đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên của mùa Đông.

Hiện tượng, La Nina cũng được dự báo sẽ làm gia tăng số lượng bão và áp thấp nhiệt đới. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão, chuẩn bị đón thêm cơn bão số 14 mang tên Phượng Hoàng.

Theo nhận định của các chuyên gia và cơ quan khí tượng trong khu vực, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta, song vẫn cần theo dõi chặt diễn biến của bão để đưa ra cảnh báo.

Bão số 13 gây thiệt hại 7.179 tỉ đồng

Đến 7 giờ ngày 8-11, báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 13 Kalmaegi đã khiến 5 người chết; 3 người mất tích; 17 người bị thương. 245 nhà bị sập; 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Cùng với đó, 21 tàu bị sóng đánh chìm; 44 tàu bị hư hỏng. 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại... Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 7.179 tỉ đồng.

Về thiên tai, Viện Các Khoa học Trái đất cũng thông tin vừa xảy ra 2 trận động đất: tại xã A Lưới 4, TP Huế (độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu 8,3 km) và xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (độ lớn từ 3.6, độ sâu chấn tiêu 10 km). Các chuyên gia xác định đây là động đất kiến tạo, không gây thiệt hại hay ảnh hưởng đến người dân.

Tin liên quan

Bão số 12 Fengshen "gặp" không khí lạnh đổi hướng, gây mưa tới 900 mm ở miền Trung

Bão số 12 Fengshen "gặp" không khí lạnh đổi hướng, gây mưa tới 900 mm ở miền Trung

(NLĐO) - Từ đêm 22-10 đến ngày 26-10, hoàn lưu bão số 12 Fengshen và không khí lạnh gây mưa lớn cho khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có nơi 900 mm.

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm tràn về, người Hà Nội khoác áo ấm ra đường

(NLĐO) - Từ đêm 22 đến sáng sớm 23-10, đợt không khí lạnh đầu mùa đã ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết Hà Nội, khiến người dân phải mặc áo ấm ra đường.

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất dưới 17 độ C

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 25-10, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

không khí lạnh đợt không khí lạnh không khí lạnh tăng cường Đợt rét đậm miền Bắc lạnh sớm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo