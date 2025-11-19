Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C

Thùy Linh

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 19-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào.

Miền Bắc rét đậm , vùng núi cao có nơi dưới 5 độ trong mùa Đông 2023 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại

Ngày 19-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm; ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế từ 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội: sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 18-11 đến 6 giờ ngày 19-11), khu vực các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh và từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Cầu Treo 123,8 mm (Hà Tĩnh); Trà Dơn 200,8 mm (TP. Đà Nẵng); Ba Điền 391,6mm (Quảng Ngãi); Vân Canh 463,6 mm (Gia Lai); Sông Hinh 527,8 mm (Đắk Lắk); Khánh Bình 176,8 mm (Khánh Hoà);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, TP Huế từ 5-20 mm có nơi trên 50 mm; TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ 50-100 mm có nơi trên 150 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Lũ trên các sông ở miền Trung vẫn ở mức cao. Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 3.

Tin liên quan

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét đậm, miền Trung tiếp tục mưa lớn

(NLĐO) - Sáng sớm nay 18-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Miền Bắc có nơi sắp rét đậm, miền Trung dự báo mưa lớn tới trên 700 mm

(NLĐO) - Miền Bắc dự báo đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung từ TP Huế đến Gia Lai sẽ có mưa lớn tới trên 700 mm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân vùng lũ đói rét

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã lội lũ đến thăm hỏi, động viên người dân bị ngập lụt ở TP Huế.

thời tiết hôm nay nhiệt độ thời tiết Hà Nội miền Bắc rét rét đậm rét hại rét
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo