Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 19-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại

Ngày 19-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm; ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế từ 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội: sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến trong khoảng 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 18-11 đến 6 giờ ngày 19-11), khu vực các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh và từ TP Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Cầu Treo 123,8 mm (Hà Tĩnh); Trà Dơn 200,8 mm (TP. Đà Nẵng); Ba Điền 391,6mm (Quảng Ngãi); Vân Canh 463,6 mm (Gia Lai); Sông Hinh 527,8 mm (Đắk Lắk); Khánh Bình 176,8 mm (Khánh Hoà);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, TP Huế từ 5-20 mm có nơi trên 50 mm; TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ 50-100 mm có nơi trên 150 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Lũ trên các sông ở miền Trung vẫn ở mức cao. Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục dao động ở mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 3.