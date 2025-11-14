HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Miền Bắc có nơi sắp rét đậm, miền Trung dự báo mưa lớn tới trên 700 mm

Thùy Linh

(NLĐO) - Miền Bắc dự báo đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung từ TP Huế đến Gia Lai sẽ có mưa lớn tới trên 700 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13 đến 15-11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Miền Bắc sắp rét đậm mưa lớn Miền Trung lên tới 700 mm - Ảnh 1.

Đại nội Huế nhìn từ sông Hương trong đợt lũ mới đây

Trong các đêm từ đêm 13 đến 15-11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Khoảng từ ngày 16 đến 21-11 đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, trong đó Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xuất hiện sương muối. 

Mưa lớn miền Trung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và thiên tai 

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ đêm 15-11 đến ngày 18-11, khu vực từ TP Huế đến Gia Lai có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 250-500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Cùng với đó, khu vực Nam Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm/3 giờ; từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Ngày 13-5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Khánh Hòa thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Cùng với đó, các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản…

ngập lụt không khí lạnh Huế đợt không khí lạnh vùng núi cao mưa lớn
