Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", đói, rét vì mưa lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", đói, rét vì mưa lũ

Thùy Linh

(NLĐO) - Thường trực Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 546 ngày 9-10 của Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.

Thường trực Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11 - Ảnh 1.

Thường trực Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Thông báo nêu rõ ngày 9-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.

Thường trực Chính phủ chỉ đạo công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ huy khắc phục hậu quả do thiên tai cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khử trùng, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét; tất cả học sinh, sinh viên được đến trường; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời.

Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tốt hơn nữa công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, sử dụng nguồn dự phòng cho việc này trong tình huống khẩn cấp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học.

Sẽ có Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua, trình Chính phủ trước ngày 12-10-2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (về giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng, …) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân.

Về lâu dài, Thường trực Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều (nhất là các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh), hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng khác để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bão, nhất là trong thực tế những năm gần đây mưa lũ ngày càng cực đoan, liên tiếp phá các mốc lịch sử.

Thường trực Chính phủ chỉ đạo kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân.

Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất" vì mưa lũ - Ảnh 1.

Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất" vì mưa lũ - Ảnh 2.

Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất" vì mưa lũ - Ảnh 3.

Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất" vì mưa lũ - Ảnh 4.

Tin liên quan

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Huy động lực lượng quân đội của 4 quân khu triển khai bộ đội, phương tiện, kể cả máy bay, khẩn cấp ứng phó lũ lụt, cứu hộ người dân miền Bắc

Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn, miền Bắc ngập lụt diện rộng, hàng loạt hồ thủy điện xả lũ

(NLĐO) - Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

mưa lũ thiên tai khắc phục hậu quả thường trực Chính phủ bão số 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo