Thường trực Chính phủ: Không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", đói, rét vì mưa lũ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 546 ngày 9-10 của Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.



Thường trực Chính phủ chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Thông báo nêu rõ ngày 9-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.

Thường trực Chính phủ chỉ đạo công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ huy khắc phục hậu quả do thiên tai cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt, phản ứng linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, TP tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khử trùng, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét; tất cả học sinh, sinh viên được đến trường; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời.

Khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tốt hơn nữa công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, sử dụng nguồn dự phòng cho việc này trong tình huống khẩn cấp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học.

Sẽ có Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai vừa qua, trình Chính phủ trước ngày 12-10-2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (về giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng, …) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân.

Về lâu dài, Thường trực Chính phủ yêu cầu cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều (nhất là các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh), hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng khác để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bão, nhất là trong thực tế những năm gần đây mưa lũ ngày càng cực đoan, liên tiếp phá các mốc lịch sử.

Thường trực Chính phủ chỉ đạo kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân.