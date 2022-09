Quang cảnh tại hội nghị

Điểm đến ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp Nhật Bản

Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị TKP Otemachi (Tokyo, Nhật Bản). Đoàn đại biểu tỉnh Long An do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, chủ trì.

Về phía Nhật Bản có sự tham dự của ông Vũ Hồng Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; ông Manabu Tsukada, Giám đốc cấp cao về Chiến lược toàn cầu (khu vực Đông Nam Á) bộ phận kế hoạch Cơ quan Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO); đại diện Tổ chức Asean Japan Center; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) cùng sự tham dự của trên 100 doanh nhân Nhật Bản và Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải khẳng định mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản hiện nay là sự nỗ lực và thiện chí của 2 Chính phủ trong suốt gần 50 năm qua. Kết quả đó thể hiện quyết tâm chính trị và cách tiếp cận mới của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong việc tăng cường hợp tác song phương, phát triển toàn diện và đưa mối quan hệ giữa 2 quốc gia đi vào chiều sâu.

Đến nay, dòng vốn FDI của Nhật Bản cũng đã hiện diện ở 57/63 tỉnh, thành của Việt Nam; đầu tư vào 4.897 dự án với tổng vốn trên 65,6 tỉ USD. Riêng năm 2021, Nhật Bản đứng thứ 3 trong số các đối tác đầu tư vào Việt Nam với số vốn đăng ký gần 3,9 tỉ USD, tăng 64,6% so với năm 2020.

Ông Vũ Hồng Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, phát biểu tại hội nghị

Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá cao đoàn công tác tỉnh Long An đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho hội nghị. Dù hiện nay, tại Long An đã tiếp nhận 130 dự án từ Nhật Bản nhưng tỉnh Long An đã rất chủ động trong việc tổ chức xúc tiến, kết nối đầu tư - thương mại, kết nối doanh nghiệp và thị trường để tiếp cận và thúc đẩy các hoạt động hợp tác toàn diện về kinh tế - xã hội.

Trên cương vị của mình, Đại sứ Vũ Hồng Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, tận dụng những cơ hội mới, thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác kinh tế bền vững, 2 bên cùng có lợi giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có tỉnh Long An.

Tại các cuộc tiếp xúc và trao đổi với đoàn công tác, hầu hết các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản tham gia hội nghị đều đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và Long An là một trong những điểm đến ưu tiên hàng đầu của các doanh nhân Nhật Bản.

Môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng

Qua khảo sát của JETRO cho thấy kết quả khảo sát thực trạng của doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài thì có tới 55,3% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi cho biết có định hướng phát triển kinh doanh ở Việt Nam trong 1-2 năm tới, tăng 8,5 điểm phần trăm so với năm 2021. Tỉ lệ này của Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN.

Nhấn mạnh những thành quả tỉnh Long An đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm khẳng định bằng tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi thông tối đa, kết nối sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là trong 10 năm trở lại đây, tỉnh Long An đã có bước phát triển đột phá; kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, quy mô kinh tế đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, đứng đầu vùng ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm giới thiệu những lợi thế, cơ hội đầu tư và định hướng thu hút đầu tư vào Long An

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm cũng đã giới thiệu những thông tin tổng quan về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, chính sách và định hướng thu hút đầu tư vào Long An.

Với những thế mạnh nổi trội, Long An luôn ưu tiên thu hút đầu tư, sẵn sàng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào tỉnh với những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt, nhất là dịch vụ tổng hợp hiện đại; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh; kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển; nông nghiệp sinh thái; các nhóm ngành thúc đẩy kinh tế xanh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đào tạo phát triển và cung ứng nguồn nhân lực; các dự án về môi trường…

Tại hội nghị, đoàn công tác cũng đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, những băn khoăn, vướng mắc và tương tác trực tiếp các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản; giải đáp, làm rõ các quan tâm của các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Thanh Hải khẳng định Long An cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để triển khai, vận hành dự án nhanh chóng và thuận lợi; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về quỹ đất sạch với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ; chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động đã qua đào tạo; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản; cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư thành công, phát triển bền vững tại tỉnh.

Các doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản ký kết ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của đạo tỉnh Long An, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch JETRO, có 3 biên bản ghi nhớ và 4 hợp đồng hợp tác đã được ký kết, mở ra một trang mới trong quá trình hợp tác giữa các bên.