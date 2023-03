Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị GIS MOTC ở thành phố Đài Bắc. Tham dự hội thảo có ông Vũ Tiến Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc; ông Trần Duy Hải, Tổng Thư ký Ủy Ban Công tác Đài Loan; ông Hoàng Chí Bằng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam; ông Nguyễn Minh Lâm, Cố vấn kinh tế tỉnh Long An; lãnh đạo các sở ngành tỉnh Long An; các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam; cùng sự tham dự của trên 150 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Đài Loan.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh tỉnh Long An nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng tại khu vực Đông Nam Á. Tỉnh đã xây dựng một hệ sinh thái để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển tại tỉnh như đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch của các khu công nghiệp, phát triển Long An trở thành trung tâm công nghiệp của khu vực phía Nam, đào tạo nguồn nhân lực và đó là những điểm cốt lõi tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư tới tỉnh. Đồng thời, khẳng định Long An luôn chào đón, đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư và cùng nhau phát triển bền vững.



Cố vấn kinh tế tỉnh Long An phát biểu chào đón nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đến Long An

Tại hội thảo, ông Trương Văn Liếp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, đã giới thiệu về môi trường đầu tư, những thế mạnh, định hướng phát triển và thu hút đầu tư của Long An trong thời gian tới. Theo đó, tại Long An hiện nay, các nhà đầu tư Đài Loan có khoảng 180 dự án có tổng vốn đăng ký trên 1 tỉ USD, chiếm khoảng 10% trong tổng vốn FDI và đứng thứ 2 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh. Các dự án này không chỉ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế mà còn góp phần tạo ra nhiều việc làm cho người lao động tại Long An.

Ông Trương Văn Liếp giới thiệu môi trường và định hướng thu hút đầu tư của Long An

Hội thảo Xúc tiến Đầu tư Việt Nam tại thành phố Đài Bắc là dịp để các địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu về môi trường đầu tư; trao đổi, kết nối những cơ hội hợp tác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt từ các công ty, tập đoàn hàng đầu Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, thiết bị y tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, cải tạo môi trường, giáo dục đào tạo. Đó cũng chính là những lĩnh vực mà Long An định hướng thu hút đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là thu hút vào khu kinh tế ven biển của tỉnh trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp Đài Loan kết nối và trao đổi với tỉnh Long An tại Hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều doanh nghiêp, nhà đầu tư Đài Loan tham dự hội nghị đã kết nối, tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Long An. Các thành viên đoàn công tác tỉnh Long An đã thông tin đến các nhà đầu tư về thông tin quy hoạch các dự án, các chính sách, lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh.