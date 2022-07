Mỗi căn nhà được Agribank huyện Cái Bè hỗ trợ 50 triệu đồng thông qua Quỹ "Vì người nghèo" của huyện.

Căn nhà thứ nhất được trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Dũ (SN 1980; ngụ xã Hậu Mỹ Bắc A). Ông Dũ làm nghề bốc vác gạo gần nhà, công việc bấp bênh, nhất là thời gian dịch bệnh vừa qua ông mất việc hoàn toàn, vợ không có việc làm và phải nuôi 2 con nên cuộc sống gia đình chỉ đủ trang trải từ đồng tiền ông kiếm được. Ngôi nhà mới kiên cố 68,8 m2 có mái tole, vách tường, nền xi măng cao ráo đã được thay cho ngôi nhà sập xệ, ẩm thấp được cất khi mẹ anh còn sống.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Cái Bè, trao quyết định bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Dũ

Bà Trần Thị Thơm (SN 1965; ngụ xã Thiện Trung) làm nghề bán vé số mướn vì không có tiền để lãnh vé số về bán lại, bản thân bà tật nguyền, tay chân co quắp do cơn hỏa hoạn lúc bà 17 tuổi.

Bà không đất sản xuất, không nhà, sống cô độc một mình bên tình làng, nghĩa xóm và người thân xung quanh. Tối, bà ngã lưng bên mái hiên dột nát của nhà hàng xóm suốt mấy chục năm qua. Ngôi nhà mới được cất trên đất của người em với số tiền 50 triệu đồng do Agribank huyện Cái Bè hỗ trợ. Có nhà mới, bà được giấc ngủ ngon trong nhưng ngày mưa bão vừa qua.



Chính quyền và chòm xóm cùng chung vui với bà Trần Thị Thơm

Căn nhà thứ 3 được bàn giao cho gia đình bà Trần Thị Bé Tư (SN 1964; ngụ xã An Thái Trung). Hoàn cảnh của vợ chồng bà hết sức khó khăn, vợ chồng mất sức lao động, nhà thì chỉ vài trăm mét vuông đất sau khi cất, con cái đã đông lại còn nghèo khó nên vợ chồng bà càng khó khăn hơn.

Những nét mặt rạng rỡ niềm vui chúc mừng gia đình bà Trần Thị Bé Tư có ngôi nhà mới

Bà Nguyễn Thị Út (SN 1930; ngụ xã An Thái Đông) sống trong ngôi nhà chỉ vỏn vẹn chưa được 20 m2 cùng người con trai duy nhất cũng đã ở cái tuổi xế chiều. Cuộc sống của 2 mẹ con chỉ dựa vào số tiền trợ cấp từ chính quyền dành cho những người già yếu, neo đơn. Ngôi nhà cây mục nát với vách lá cạnh bờ sông đang chực chờ đổ sập những lúc gió mạnh cùng những đêm thức trắng khi mưa gió ập về mái nhá dột nát.

Đại diện Agribank Cái Bè tặng quà chúc mừng bà Nguyễn Thị Út có ngôi nhà mới

Ông Nguyễn Văn Tho, Phó Giám đốc Agribank Cái Bè (trái) và bà Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch MTTQ huyện cùng mở bảng tặng nhà cho gia đình anh Trương Văn An

Căn nhà thứ 5 được trao cho gia đình ông Trương Văn An (SN 1976; ngụ xã Hòa Khánh). Ông An sống bằng nghề bốc xếp, vợ làm nội trợ, 3 con còn nhỏ đang đi học, đất chỉ có vỏn vẹn cái nền do ba mẹ để lại.



Bà Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cái Bè thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trao thư cảm ơn nhằm ghi nhận việc hưởng ứng và đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" của tập thể Agribank huyện Cái Bè trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chăm lo cho người nghèo, "không bỏ ai ở lại phía sau".

Đây là nguồn động viên cho những hoàn cảnh được nhận ủng hộ, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo chân thành cảm ơn và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp và tình cảm quý báu của Agribank huyện Cái Bè đã dành cho những hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có được ngôi nhà lành lặn che nắng, che mưa, giải quyết những khó khăn hiện tại, tiếp thêm nghị lực để ổn định kinh tế gia đình, phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" cam kết thực hiện đúng quy chế quản lý và sử dụng quỹ cũng như chọn lọc đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh cần hỗ trợ, giúp đỡ.