Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Agribank Chi nhánh tỉnh Long An vừa trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa, trị giá 200 triệu đồng cho Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Phạm Huy Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An - đại diện tiếp nhận.

Ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An (trái) đại diện trao bảng tượng trưng 4 căn nhà tình nghĩa cho ông Phạm Huy Sơn

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nguyễn Kim Thài, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy khối đối với các công tác chính trị cũng như hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Nỗ lực phát huy vai trò của một "Ngân hàng vì cộng đồng", thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn,… góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ông Nguyễn Kim Thài phát biểu tại lễ trao tặng

Đánh giá cao những đóng góp của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trong chặng đường phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh nhà, ông Phạm Huy Sơn tin tưởng chi nhánh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện và lan tỏa các chương trình, hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng đến cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng.

Ông Phạm Huy Sơn phát biểu biểu tại lễ trao tặng

Với vị thế là ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển "Tam nông", bên cạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn thì công tác an sinh xã hội, thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng và nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và đổi mới đất nước.