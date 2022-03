Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang vừa long trọng tổ chức buổi họp mặt với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và khoảng 100 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tại buổi họp mặt, Agribank Tiền Giang đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen vì đã có thành tích đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trao hoa và bằng khen cho đại diện Agribank Tiền Giang là ông Trương Văn Đoàn, Phó Giám đốc.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – cho biết dịch Covid-19 bùng phát, lan nhanh đã tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sức khỏe, đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trước bối cảnh đó, Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh và nhân dân cùng chung sức, đồng lòng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện nhiều phương án, giải pháp, kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt để phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của Tiền Giang đã có dấu hiệu phục hồi, phát triển doanh tăng mạnh, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt, nhất là đối với người dân, công nhân, lao động gặp khó khăn do dịch bệnh có sự đóng góp quan trọng từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, cho rằng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Ở giai đoạn vô cùng khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, có sự chia sẻ với cấp ủy, với chính quyền trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19; đóng góp lớn về tài chính để hỗ trợ người dân, người lao động nghèo, thất nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, ông Nguyễn Văn Danh ghi nhận và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đã thấu hiểu, chia sẻ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động xây dựng phương án thích nghi với bối cảnh dịch bệnh và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Agribank Tiền Giang (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện các đơn vị nhận bằng khen

Bên cạnh việc tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể người lao động trong toàn đơn vị, Agribank Tiền Giang luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân và gia đình còn phải có ý thức tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng trên tinh thần tự giác nhằm đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của đơn vị và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, Agribank Tiền Giang đã tham gia đóng góp cho công tác phòng, chống Covid-19 tổng số tiền gần 2 tỉ đồng qua những hoạt động vừa mang giá trị vật chất, vừa mang giá trị tinh thần nhằm sẻ chia, gắn kết cùng cộng đồng giúp nhau vượt qua khó khăn, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19, gồm: Hưởng ứng lời kêu gọi và các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ttnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các tổ chức đoàn thể trên toàn tỉnh,…

Agribank Tiền Giang đã ủng hộ hàng ngàn phần nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những gia đình trong khu vực phong tỏa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hỗ trợ các trung tâm y tế địa phương, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để trang bị các bộ kit test nhanh kháng nguyên vi-rút SARS-CoV-2, trang phục bảo hộ và hỗ trợ các lực lượng tại tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19;.

Triển khai mô hình "Phiên chợ 0 đồng"; thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tiền Giang ủng hộ gạo để thực hiện chương trình ATM gạo; ủng hộ bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chương trình chia sẻ yêu thương qua việc phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân gặp khó khăn. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở còn vận động đoàn viên cùng tiêu thụ 2 tấn vải thiều Bắc Giang và 10 tấn khoai lang Vĩnh Long,…

Agribank Tiền Giang đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Ngân hàng vì cộng đồng" thông qua các hoạt động an sinh xã hội nhằm mục tiêu chia sẻ khó khăn và nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Agribank Tiền Giang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng, giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ với mục đích nỗ lực tiếp sức cho khách hàng và nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống.