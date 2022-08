Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Đại tá Lâm Thành Sol cho biết Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu có 3 đại đội, 9 trung đội với 342 cán bộ chiến sĩ. Việc thành lập tiểu đoàn này nhằm thực hiện phương châm 4 tại chỗ trên cơ sở huy động cán bộ chiến sĩ hiện có của công an các địa phương. 100% cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn đều trong biên chế, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, biết sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và có kinh nghiệm công tác.

Đây là lực lượng đặc biệt quan trọng, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng; biểu tình trái pháp luật và cứu nạn, cứu hộ; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Thượng tá Trịnh Tấn Phát được bổ nhiệm giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Sóc Trăng trong việc thành lập và ra mắt tiểu đoàn. Việc thành lập tiểu đoàn là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ động chuẩn bị lực lượng cơ động dự bị, ứng trực chiến đấu, phục vụ nhiệm vụ đột xuất của lực lượng công an tỉnh.

"Với phương châm 4 tại chỗ, tiểu đoàn này là lực lượng cơ động, vũ trang chiến đấu trong công tác bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và trực tiếp tham gia đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật; phòng, chống khủng bố, gây rối, phá hoại, cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm bình yên và hạnh phúc cho nhân dân" - ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị tỉnh Sóc Trăng trong buổi ra mắt

Ông Trần Văn Lâu còn đề nghị Công an tỉnh Sóc Trăng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác, an ninh trật tự trên địa bàn; khẩn trương xây dựng, củng cố cơ cấu, tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, tổ chức huấn luyện tiểu đoàn, đảm bảo lực lượng đủ mạnh để sẵn sàng trấn áp, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Chỉ đạo tiểu đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, trong đó phải đề ra được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước mắt và lâu dài; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh cũng như Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động ứng phó, giải quyết có hiệu quả các tình huống đột xuất; quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ.