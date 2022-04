Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo các đơn vị điện lực thành viên 21 tỉnh, thành phố phía Nam chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.

Theo dõi vận hành lưới điện từ xa tại trung tâm Scada EVNSPC

Nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan du lịch... trong thời gian này tăng dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết hiện nay ở các tỉnh phía Nam diễn biến bất thường, nắng nóng, có mưa trái mùa làm ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới điện, phụ tải tiêu thụ điện tại các khu vực.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cung cấp điện trong dịp này, EVNSPC đã chủ động giao các đơn vị thành viên trực thuộc lập kế hoạch và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện.

Cụ thể, thực hiện kiểm tra hành lang an toàn lưới điện cao áp, kiểm tra phụ tải, nhất là các phụ tải ưu tiên, quan trọng cung cấp điện để đảm bảo an ninh chính trị xã hội, bảo vệ biên giới, hải đảo.

Tăng cường kiểm tra lưới điện để phòng ngừa sự cố trong các dịp nghỉ lễ

Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương trong khu vực quản lý.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, thiết bị điện có dấu hiệu quá tải. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Ngoài ra, các đơn vị điện lực thành viên chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ.

Tuyệt đối không thực hiện cắt điện vào các dịp nghỉ lễ này, trừ trường hợp phải xử lý sự cố. Bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện thi công để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Riêng đơn vị viễn thông-công nghệ thông tin điện lực chuẩn bị phương án đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức ứng trực 24/24h phục vụ công tác điều hành lưới điện và dịch vụ khách hàng của EVNSPC.