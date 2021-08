Ngoài nhiệm vụ chốt chặn bảo đảm nghiêm ngặt khu phong tỏa, các cán bộ, chiến sĩ "đại đội truy vết" còn phải làm công tác tư tưởng, trấn an và giải thích để người dân yên tâm; tiếp nhận, phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm… cho họ. Thế nhưng, ngoài nhận được lời cảm ơn, các anh còn nhận những lời lẽ, thái độ bức xúc của không ít người nơi phong tỏa, hơn cả là phải đối mặt với những hiểm nguy.



Mới đây, khi làm nhiệm vụ gác chốt tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện đối tượng nghiện ma túy trốn khỏi khu phong tỏa và vượt chốt kiểm soát khi bị chặn lại kiểm tra, thiếu úy Kiệt đã cùng đồng đội lên xe truy đuổi. Khi đến nhà, đối tượng này đã chạy vào cố thủ, không chịu hợp tác mà tiếp tục tẩu thoát bằng cửa sau. Chỉ đến khi biết không còn đường nào để trốn tránh, đối tượng này mới chấp nhận để lực lượng bắt giữ. Lúc này, trên tay đối tượng vẫn còn lăm le con dao, sẵn sàng chống trả bất cứ lúc nào.

Thiếu úy Kiệt nhớ lại: "Lúc đuổi theo đối tượng, tôi và 1 đồng đội khống chế nhưng anh này chống trả rất quyết liệt, còn xé áo để thoát thân. Nguy hiểm là vậy nhưng vì trách nhiệm với ngành, với người dân nên tôi chấp nhận, kể cả phải đi cách ly nếu đối tượng dương tính với SARS-CoV-2. Không để dịch bệnh tiếp tục lây lan ra cộng đồng, thà mình bị nhiễm còn đỡ hơn trăm ngàn người nhiễm bệnh, kể cả hy sinh".

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 đã rất vất vả thì những người làm nhiệm vụ truy vết lại càng vất vả hơn, nguy cơ lây nhiễm càng cao hơn. Song, vì nhiệm vụ và xem đó như là mệnh lệnh trái tim nên các cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm theo dấu dịch bệnh, lặng thầm cống hiến, góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Công an tỉnh An Giang, cho biết: "Công tác truy vết rất nguy hiểm bởi phải thường xuyên tiếp xúc với các F0, F1 để lấy lời khai. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác truy vết có thể lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vì bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân nên khi nhận nhiệm vụ, anh em chúng tôi lập tức lên đường bất kể ngày đêm để cùng địa phương nhanh chóng khoanh vùng dập dịch".

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ có lần khi vừa làm việc xong với các F2, anh em ai nấy rã rời vì mệt mỏi. Tổ truy vết lại nhận nhiệm vụ đến hỗ trợ 1 xã vì xuất hiện vài ca dương tính. Chưa kịp ăn vội chén cơm, tổ công tác lại gấp rút đi trong đêm, đến nơi để làm nhiệm vụ. 23 giờ, sau khi hoàn thành công việc, cả tổ công tác chỉ kịp chia vội cho nhau gói mì ăn lót dạ rồi đi nghỉ vì quá kiệt sức.

Đó là những nỗi niềm chung của những chiến binh quả cảm trong cuộc chiến phòng chống dịch. Vượt qua những khó khăn vất vả, gác lại nỗi nhớ gia đình, tất cả động viên nhau, lạc quan tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Chính sự hy sinh thầm lặng cùng tinh thần lạc quan của những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu đã thắp lên niềm tin về ngày vượt qua dịch bệnh không còn xa.