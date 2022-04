Thanh toán chỉ từ 700 triệu đồng

Khu đô thị Phúc An Asuka được xây dựng trên tổng diện tích lên đến hơn 100ha, gồm những dãy nhà theo nhiều phân khúc đa dạng như nhà phố liên kế, shophouse, biệt thự với kiến trúc 1 trệt 2 lầu và tổ hợp hơn 20 tiện ích phong cách nhật đầu tiên tại An Diang.

Sản phẩm nhà tại Phúc An Asuka được thiết kế theo phong cách hiện đại và giao thoa văn hoá Nhật Bản độc đáo, tạo nên điểm nhấn riêng của Phúc An Asuka trong lòng khách hàng. Với diện tích lớn, các căn nhà nơi đây được thiết kế hợp lý, ưu tiên tối đa ánh sáng tự nhiên để tạo không gian mở thoáng mát cho gia chủ. Bên cạnh các dãy nhà là các tuyến đường nội khu được liên kết với nhau tạo nên một hệ thống giao thông nội bộ thông suốt và thuận tiện.

Phúc An Asuka nằm ngay mặt tiền đường Quốc lộ 91 trung tâm TP Châu Đốc

Theo Trần Anh Group, đơn vị phát triển dự án, phân khu Takara là một trong 3 phân khu thuộc khu đô thị Phúc An Asuka được định hướng trở thành khu sôi động với hoạt động kinh doanh, đầu tư cho thuê nhờ sở hữu vị trí đắt giá. Hiện phân khu này được ra mắt đầu tiên gồm 781 sản phẩm nhà phố và shophouse.

Khi khách hàng sở hữu sản phẩm sẽ được hưởng chính sách ưu đãi từ Trần Anh Group. Cụ thể, chỉ cần thanh toán trước 20%, tương ứng 700 triệu đồng, sau đó kéo dài và thanh toán theo tiến độ đến 18 tháng.

Ngoài ra, với khách hàng có hộ khẩu tại An Giang sẽ được ưu đãi chiết khấu đến 0,5% nhằm hỗ trợ người dân có thêm cơ hội sở hữu nhà phố hiện đại phong cách Nhật đầu tiên tại tỉnh nhà An Giang.

Tiện ích phong cách Nhật cho cuộc sống thăng hoa

Khu đô thị Phúc An Asuka toạ lạc ngay trung tâm TP Châu Đốc trên mặt tiền Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ. Từ đây, cư dân chỉ cần 2 phút đến chợ đầu mối nông sản, bãi xe, cục hải quan, trung tâm hành chính… Chỉ 10 phút đến chợ Châu Đốc, miếu Bà Chúa Xứ, Khu Du lịch núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu,…

Hơn thế nữa, dự án nằm trên tuyến Quốc lộ 91- trục đường xương sống kết nối với Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng và Đồng Tháp rất thuận tiện.

Dự án Phúc An Asuka được Trần Anh Group quy hoạch bài bản và tiến độ xây dựng nhanh chóng nhằm đem đến diện mạo mới về một khu đô thị đẳng cấp. Tính đến giữa tháng 4-2022, hạ tầng giao thông nội khu đang hoàn thiện, tổ hợp tiện ích công viên Nhật đang hình thành một số phần cơ bản.

Bên cạnh đó, Clubhouse Yamato được thiết kế theo phong cách Nhật điển hình của thời đại Asuka – xứ Phù Tang độc đáo cũng đang được thi công xây dựng ngày đêm để kịp tiến độ dự án.

Clubhouse Yamato tại khu đô thị Phúc An Asuka thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang

Được đầu tư theo hướng khu đô thị kiểu mẫu đẳng cấp và khép kín theo hệ thống "All in one" ngay giữa trung tâm TP Châu Đốc, Phúc An Asuka góp phần tạo không gian sống tiện nghi, chuẩn sống phong cách Nhật mới tại thị trường An Giang. Để mỗi ngày tại ngôi nhà ở khu đô thị Phúc An Asuka là những phút giây an cư thư giãn, tiện nghi và thăng hoa tận hưởng cuộc sống theo phong cách Nhật hiện đại.

Đơn vị phát triển dự án: Trần Anh Group!