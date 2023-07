Ngày 22-7, tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Toàn (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Phước) số tiền 105 triệu đồng do "Chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn".



Lực lượng chức năng cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất rừng ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

Theo đó, ông Toàn đã chiếm hơn 38.000 m2 đất tại Khoảnh 1, tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (do Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư Long Sơn quản lý).

Ngoài bị xử phạt hành chính, ông Toàn buộc phải di dời tài sản trên đất, khôi phục lại tình trạng đất ban đầu và trả lại hơn 38.000 m2 đất đã chiếm.

Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Nông cũng đã nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn".

Điển hình, UBND tỉnh Đắk Nông đã xử phạt số tiền 105 triệu đồng đối với ông Sùng A Tùng do đã chiếm 14.950m2 đất và xử phạt ông Hờ Dua Chảng 105 triệu đồng do chiếm 27.350m2 đất đều do Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao quản lý.