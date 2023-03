Ngày 29-3, Sở TN-MT TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam) vận hành đúng quy định, đảm bảo cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn năm 2023.



Cụ thể, qua số liệu vận hành các hồ, Sở TN-MT TP Đà Nẵng nhận thấy những ngày gần đây, việc các hồ xả nước phát điện quá lớn đã làm cho mực nước các hồ A Vương, Sông Bung 4, Đắk Mi 4, Sông Bung 2 hạ thấp hơn khoảng mực nước quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.



Cụ thể, số liệu cập nhật lúc 14 giờ 00 ngày 28-3, hồ Sông Bung 2 thiếu 3.68 m so với mực nước quy định, tương ứng với thiếu 8.89 triệu m3 so với dung tích yêu cầu. Hồ A Vương thiếu 0.38 m so với mực nước quy định, tương ứng với thiếu 3.11 triệu m3 so với dung tích yêu cầu.

Các hồ thủy điện lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cần vận hành đúng quy định để đảm bảo nước sinh hoạt cho TP Đà Nẵng đến hết mùa cạn 2023 (ảnh minh họa)

Hồ A Sông Bung 4 thiếu 0.08 m so với mực nước quy định, tương ứng với thiếu 1.16 triệu m3 so với dung tích yêu cầu. Hồ Đắk Mi 4 thiếu 0.31 m so với mực nước quy định, tương ứng với thiếu 2.93 triệu m3 so với dung tích yêu cầu.

Đến 6 giờ 37 phút ngày 29-3, mực nước các hồ Đắk Mi 4, Sông Bung 4, A Vương và Sông Bung 2 lần lượt thiếu 0.38m, Sông Bung 4 thiếu 0.11m, A Vương thiếu 0.61m Và Sông Bung 2 thiếu 3.66m.

Trong khi đó, theo dự báo khí hậu thời hạn năm (từ tháng 1 đến 12-2023) của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 4 đến tháng 6 tổng lượng mưa khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam phổ biến thấp hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 7 đến tháng 9, lượng mưa khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Thông tin, số liệu dự báo như trên cộng với việc các hồ vận hành không đảm bảo theo quy trình có nguy cơ gây cạn kiệt hồ chứa, không bảo đảm cấp nước an toàn cho hạ du đến cuối mùa hạn.

Vì vậy, Sở TN-MT TP Đà Nẵng đề nghị chủ các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thực hiện vận hành hồ chứa theo đúng quy định của Quy trình 1865. Điều chỉnh lưu lượng xả, thời gian xả phù hợp nhằm đưa dần mực nước hồ về khoảng mực nước quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa.

Việc điều chỉnh chế độ vận hành (lưu lượng, thời gian) xả nước xuống hạ du của các hồ được thực hiện cho đến khi mực nước hồ không thấp hơn khoảng mực nước quy định.