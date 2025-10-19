HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Song hỷ" của Đan Trường

Thùy Trang

(NLĐO) - Đan Trường nhận "song hỷ": Được trao Bằng khen cao quý, sẵn sàng "bùng nổ" tại live concert kỷ niệm 30 năm ca hát.

Đan Trường nhận tin song hỷ

"Song hỷ" của Đan Trường - Ảnh 1.

Đan Trường nhận bằng khen của UBND TP HCM

Trước thềm liveshow kỷ niệm 30 năm sự nghiệp "Dấu ấn thanh xuân", ca sĩ Đan Trường đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân TP HCM trao tặng Bằng khen vì những đóng góp cho sự phát triển của văn học nghệ thuật TP HCM.

Sự kiện đặc biệt này không chỉ là sự ghi nhận quý báu mà còn là nguồn động lực to lớn cho nam ca sĩ trước đêm diễn quan trọng sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1-11 và lần đầu tiên được phát sóng trực tiếp độc quyền tại 28 cụm rạp Lotte Cinema toàn quốc.

Bằng khen được trao trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 50 năm văn hóa nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) do Thành ủy TP HCM tổ chức, nhằm tôn vinh những cống hiến của các văn nghệ sĩ đã có đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật TP HCM.

Xúc động trước vinh dự này, ca sĩ Đan Trường chia sẻ: "Cầm trên tay bằng khen này, tôi thực sự xúc động và biết ơn. 30 năm cống hiến là một hành trình dài và sự ghi nhận của lãnh đạo Thành phố hôm nay không chỉ là niềm vinh dự cho cá nhân tôi, mà còn là sự khẳng định cho con đường mà tôi đã chọn. Tấm bằng khen này, tôi xin dành tặng cho tất cả các khán giả, những người đã luôn ở bên cạnh, yêu thương và tạo nên một Đan Trường của ngày hôm nay".

Đan Trường "khai sinh" trào lưu mới

"Song hỷ" của Đan Trường - Ảnh 2.

Liveshow ca sĩ Đan Trường được phát sóng trực tiếp tại cụm rạp chiếu phim

Sự ghi nhận ý nghĩa này đến vào một thời điểm không thể đặc biệt hơn, khi Đan Trường và toàn bộ ê-kíp đang dồn hết tâm huyết cho liveshow lớn nhất trong sự nghiệp. "Dấu ấn thanh xuân" không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là một lời tri ân, một hành trình nhìn lại thanh xuân của nam ca sĩ và hàng triệu khán giả đã đồng hành. 

Sự kiện sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 1-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Đêm nhạc hứa hẹn sẽ là một đại tiệc âm nhạc hoành tráng, tái hiện những bản hit kinh điển đã làm nên tên tuổi "Anh Bo" Đan Trường. Đặc biệt, "Dấu ấn thanh xuân" sẽ có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời thân thiết như Cẩm Ly, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Rapper Đen Vâu, Rhyder, sự xuất hiện đặc biệt của con trai Mathis Thiên Từ và được dẫn dắt bởi cặp đôi MC Thành Trung - Phí Linh.

"Song hỷ" của Đan Trường - Ảnh 3.

Đan Trường khai sinh ra một trào lưu mới cho liveshow

Một trong những điểm nhấn lớn nhất và chưa từng có tiền lệ của liveshow lần này chính là việc hợp tác cùng Lotte Cinema để phát sóng trực tiếp đêm diễn tại 28 cụm rạp trên toàn quốc. 

Từ Tuyên Quang, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang cho đến Tây Ninh, TP HCM, Cần Thơ, Cà Mau, khán giả ở xa vẫn có thể hòa mình vào không khí âm nhạc trọn vẹn với chất lượng hình ảnh 4K và âm thanh sống động.

Nói về ý tưởng này, Đan Trường cho biết thêm: "Đan Trường và ê-kíp luôn trăn trở về những khán giả ở xa không có điều kiện đến Hà Nội. Vì vậy, việc đưa Live concert vào rạp chiếu phim là giải pháp để phá vỡ mọi khoảng cách địa lý và ê-kíp tự hào khi là ca sĩ tiên phong tại Việt Nam thực hiện điều này. 

Trên hết, tôi muốn tất cả mọi người, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể cùng tôi sống lại những ký ức thanh xuân. Bởi 30 năm qua, chính khán giả mới là ký ức tươi đẹp nhất của Đan Trường".

