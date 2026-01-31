HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025

Xuân Lộc (ảnh Hội NSSKVN)

(NLĐO) – NSƯT Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm và nhiều nghệ sĩ, tác giả tại TP HCM đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025


Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025 - Ảnh 1.

Từ trái sang: Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm

Tối 30-1, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 tại Sân khấu Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Buổi lễ là dịp nhìn lại một năm lao động nghệ thuật bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, đồng thời tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật cho sân khấu Việt Nam. Trong đó, ba NSƯT Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm đã được xướng tên ở các hạng mục quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét tại lễ trao giải diễn ra ở thủ đô.

Dấu ấn của nghệ sĩ TP HCM trên sân khấu

Ở hạng mục Diễn viên kịch nói xuất sắc năm 2025, NSƯT Minh Nhí được vinh danh với vai Trung – Hiếu trong vở Cuộc đoàn tụ cảm xúc (Sân khấu Kịch Trương Hùng Minh). Đây là sự ghi nhận cho quá trình lao động nghiêm túc, bền bỉ của nghệ sĩ gắn bó nhiều năm với sân khấu kịch xã hội, nơi ông luôn chọn con đường đi sâu vào số phận con người, chạm đến cảm xúc khán giả bằng sự giản dị và chân thành.

Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025 - Ảnh 2.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025 và triển khai công tác năm 2026

Cùng hạng mục này, NSƯT Tuyết Thu được trao giải với vai Thái hậu Dương Vân Nga trong vở "Sơn Hà" (Sân khấu Sen Việt). Vai diễn đòi hỏi nội lực lớn, bản lĩnh nghề nghiệp và chiều sâu tâm lý đã giúp NSƯT Tuyết Thu khẳng định vị trí của mình trong lớp nghệ sĩ nữ chuyên trị những vai lịch sử, chính kịch, giàu tính bi tráng.

Ở hạng mục Đội ngũ sáng tạo xuất sắc năm 2025, giải Nhạc sĩ xuất sắc được trao cho NSƯT Võ Thanh Liêm với phần âm nhạc của vở "Hồn Thơ Ngọc" (Nhà hát Thể nghiệm Thế giới Trẻ – Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM).

Âm nhạc của vở diễn được đánh giá cao bởi khả năng nâng đỡ cấu trúc kịch, tạo không gian cảm xúc và góp phần quan trọng vào thành công chung của tác phẩm.

Toàn cảnh các hạng mục giải thưởng sân khấu năm 2025

Theo công bố của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giải thưởng Sân khấu năm 2025 được trao ở nhiều hạng mục, phản ánh bức tranh đa dạng của đời sống sân khấu đương đại:

Hạng mục Đội ngũ sáng tạo xuất sắc: Giải Đạo diễn xuất sắc được trao cho NSND Nguyễn Hoài Huệ (em ruột NSND Thu Hiền) với vở "Chìm trong vòng xoáy" (Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An); Giải Nhạc sĩ xuất sắc được trao cho NSƯT Võ Thanh Liêm với vở "Hồn Thơ Ngọc".

Hạng mục Diễn viên xuất sắc: Diễn viên kịch nói: NSƯT Phạm Quang Ánh (vở "Đoạn kết"), NSƯT Minh Nhí (vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc" – Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh), NSƯT Tuyết Thu (vở "Sơn Hà").

Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025 - Ảnh 3.

Hội đồng nghệ thuật đã trao giải cho các vở diễn sân khấu xuất sắc năm 2025

Diễn viên cải lương xuất sắc được trao cho NSƯT Hồng Nhung (Huyền sử Hoàng Long Giang – Nhà hát cải lương Hà Nội) và nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi (vở "Đế đô sóng cả" – Nhà hát cải lương Vàm Cỏ - Tây Ninh); Diễn viên tuồng: Nguyễn Đình Thuận (vở "Lửa cháy phiên ngung"), NSƯT Hoàng Thanh Bình (vở "Nhìn lại một vương triều"); Diễn viên chèo: Lê Tiến Đạt (vở "Đào Liễu"), Bùi Thị Hiên (vở "Hương tràm"), Hoàng Thanh Huấn (vở "Vùng trời bình yên"); Diễn viên dân ca: NSƯT Thiên Huế (vở "Chìm trong vòng xoáy"), Lê Mỹ Hương (vở "Ngày trở về"), Nguyễn Thanh Quý (vở "Cô gái làng quan họ"); Diễn viên xiếc: NSƯT Vũ Thanh Tuấn, NSƯT Bùi Thị Hương (chương trình "Non sông ngày thống nhất"; Diễn viên rối: Ngô Đức Thành (vở "Giấc mơ chú ếch xanh"), NSƯT Thu Huyền (vở "Tấm Cám").

Hạng mục Tác giả kịch bản sân khấu năm nay không có giải A. Giải B thuộc về kịch bản "Bay bổng một cánh cò" của tác giả Nguyễn Thanh Bình.

Hội đồng nghệ thuật đã trao 5 giải C, trong đó TP HCM có 1 giải C: kịch bản "Chiến binh lửa" -  tác giả Tăng Hoàng Thuận (Thanh Hiệp).

Ngoài ra, còn có các kịch bản "Sân khấu và cuộc đời" (tác giả Hoàng Thanh Du); "Chuyện tình sau chiến tranh" (tác giả Nguyễn Tuấn Giang); "Rực ánh bình minh" (Lê Công Phượng) và "Trở về với an sinh" (Trần Phương Hạnh).

Minh Nhí, Tuyết Thu, Võ Thanh Liêm được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sân khấu năm 2025 - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ chúc mừng những tác giả, đạo diễn được trao giải tại Lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025 và triển khai công tác năm 2026

Hạng mục Sách nghiên cứu – lý luận phê bình: Giải B: "Từ một lời dặn của Bác" (Nguyễn Thế Khoa); "Nghệ thuật Múa rối Việt Nam – con đường phát triển" (Hoàng Kim Dung); "Nghệ thuật Cải lương Nam Bộ" (Lê Nguyên Đạt); Giải C: Nghệ thuật biểu diễn vai kép độc trong sân khấu cải lương (Đặng Minh Nguyệt).

Hạng mục Vở diễn sân khấu; Giải B: "Sắc đào thắm đỏ" (Chèo Hưng Yên); "Không gục ngã" (Dân ca Nghệ Tĩnh – Nghệ An); "Ngày trở về" (Bài chòi – Khánh Hòa); "Hồng Châu Huyền Nữ" (Chèo Ninh Bình); Giải C: "Đồng chí"; "Non sông ngày thống nhất"; "Ngược chiều bình an"; "Vùng trời bình yên"; "Trái tim người dẫn đường".

Kịch bản "Chiến binh lửa" của tác giả Tăng Hoàng Thuận (Thanh Hiệp) khai thác đề tài tội phạm công nghệ cao từ góc nhìn nhân văn, giàu tính thời sự.

Câu chuyện xoay quanh Kiên, một hacker trẻ mang biệt danh "Chiến binh lửa". Anh phát hiện cha ruột mình thực chất là trùm tội phạm mạng, kẻ điều hành đường dây lừa đảo tinh vi khiến nhiều người mất trắng tài sản, trong đó có bi kịch dẫn đến cái chết của mẹ bạn anh là Lệ.

Bi kịch gia đình đẩy Kiên vào lựa chọn nghiệt ngã: đối mặt và tố giác cha ruột hay buông xuôi trước dòng máu tội lỗi. Đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai cho biết sẽ dàn dựng kịch bản này trong năm 2026.


