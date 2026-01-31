Trang Pháp và chuyện giờ mới kể về tượng Mai Vàng dành cho "Mãi là người Việt Nam"

Trang Pháp ấn tượng với ca khúc "Mãi là người Việt Nam"

Trang Pháp bật khóc với giải thưởng Mai Vàng lần thứ 31-2025 ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất, dành cho ca khúc "Mãi là người Việt Nam"

"Năm ngoái Trang đã có may mắn được vinh danh tại hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất vào 1 năm rất đặc biệt, năm kỷ niệm 10 năm ca hát của mình. Năm nay, Trang lại có vinh dự được vinh danh ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất với ca khúc "Mãi là người Việt Nam" trong một năm đặc biệt không kém, năm mà Đất nước chúng ta kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công, kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng và rất nhiều dịp kỷ niệm trọng đại.

"Mãi là người Việt Nam" được vinh danh ca khúc được yêu thích nhất trong một năm ý nghĩa và trọng đại này có lẽ là điều làm cho Trang hạnh phúc và vinh dự không thể nói thành lời, là minh chứng cho sự lan tỏa của những thông điệp yêu nước, tình yêu nước có sẵn trong mỗi người Việt chúng ta"- ca sĩ Trang Pháp chia sẻ về chiến thắng của mình.

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm khi viết ca khúc này, cô chỉ đơn giản muốn nói lên tiếng lòng của một người con Đất Việt yêu nước, và mong muốn được lan tỏa tình yêu quê hương đó, chứ không dám nghĩ nhiều tới việc ca khúc sẽ được lan tỏa tới đâu. Vì có lẽ chúng ta thường mặc định rằng tình yêu nước có thể sẽ là chủ đề khó tiếp cận hơn những câu chuyện tình yêu đôi lứa, hay những chủ đề phổ biến khác, đặc biệt là với khán giả trẻ.

Tuy nhiên qua một năm, khi thấy những câu hát "Và nếu tôi sinh ra thêm lần nữa" được các bạn trẻ, các bạn học sinh hát thật nhiều thì Trang cảm thấy có lẽ đây chính là một trong những điều điều ý nghĩa nhất trong hành trình làm nghề của mình.

Trang xin được cám ơn Giải thưởng Mai vàng cùng báo Người Lao Động và Hội đồng nghệ thuật đã luôn luôn lan tỏa những giá trị cốt lõi của những sản phẩm nghệ thuật"- cô nói.

Trang Pháp dành chiến thắng đầy thuyết phục

Với tượng Mai Vàng lần này, ca sĩ Trang Pháp gởi lời cảm ơn đến ê-kíp cùng những người đã đồng hành với cô suốt thời gian qua. Trang Pháp không giấu được sự xúc động trước tình cảm của người hâm mộ. "Mãi là người Việt Nam" là một trong những ca khúc được vang lên nhiều nhất trên các sân khấu, sóng truyền hình Quốc gia, trong các dịp người dân lan tỏa tình yêu nước trong năm 2025.

Trang Pháp và sự tinh tế hiếm thấy

Ca khúc được Trang Pháp sáng tác trong thời gian nhập ngũ tại Sư đoàn 325, ra mắt lần đầu tại V Fest - Thanh xuân rực rỡ, và nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống. Ca khúc đã được trình diễn tại nhiều sân khấu, concert lớn và ý nghĩa như Hồ Chí Minh - Hành Trình Khát Vọng, Sao Nhập Ngũ Concert, Vfest, chương trình đón tàu Hải Quân Hoàng Gia Anh, và đặc biệt là ca khúc được lựa chọn lên sóng VTV Countdown 2026 đúng thời khắc bắn pháo hoa giao thừa vừa qua, nối ba đầu cầu Bắc - Trung - Nam.

Trang Pháp ăn mừng chiến thắng cùng đồng nghiệp

Hơn cả một ca khúc, đây là một thông điệp mà Trang Pháp đã lan tỏa được trong năm qua tới mọi người con Đất Việt, không phân biệt tuổi tác. Minh chứng cho sự lan tỏa ấy là ca khúc đã được lấy làm chủ đề cho Gala Việc Tử Tế của VTV năm 2026, lọt top các ca khúc được nghe nhiều nhất trong ngày Quốc Khánh…

Không chạy theo xu hướng hay khẩu hiệu, bài hát chạm đến trái tim khán giả bằng cảm xúc yêu nước giản dị, chân thành, với câu hát "Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam", khẳng định giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa xứng đáng với hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng.

Trang Pháp cùng Hòa Minzy

Tại lễ trao giải Mai Vàng 2025 vừa qua, Trang Pháp đã ghi dấu ấn đặc biệt khi xuất sắc nhận giải Ca khúc được yêu thích nhất. Ngay sau đêm trao giải, mạng xã hội đã lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc của người đẹp khi cô ngồi bệt xuống vỉa hè, giữa vòng vây của đông đảo người hâm mộ.

Nữ ca sĩ không kìm được nước mắt khi chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Cô xúc động nói với người hâm mộ: "Khi bài hát này được trở thành Ca khúc được yêu thích nhất, đó là điều vô cùng ý nghĩa. Điều này minh chứng rằng chỉ cần mình thành thật thì tất cả mọi người sẽ đón nhận thông điệp đó".

Trang Pháp cùng Đức Phúc

Sau đó Trang Pháp bất ngờ cất giọng hát một đoạn trong ca khúc chiến thắng, hòa cùng tiếng hát của người hâm mộ xung quanh. Khoảnh khắc này chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả, không ít người cho rằng chính sự chân thành và cảm xúc mộc mạc đã tạo nên sức hút của Trang Pháp.

Bên cạnh khoảnh khắc xúc động cùng người hâm mộ, Trang Pháp còn nhận được nhiều lời khen khi thể hiện sự tinh tế trong cách ứng xử sau lễ trao giải.

Trang Pháp cùng Liên Bỉnh Phát, người giành chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh/truyền hình được yêu thích nhất"

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh chụp chung với các đồng nghiệp tại Mai Vàng 2025, đồng thời gửi lời chúc đầy trân trọng: "Chúc mừng tất cả chúng ta vì một năm làm nghề đầy nỗ lực! Chúc mừng Mai Vàng vì một đêm trao giải đầy ý nghĩa!".

Thay vì đặt bản thân ở vị trí trung tâm sau khi nhận giải, nữ ca sĩ khéo léo chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp, xem thành quả của mình là kết quả chung của một năm lao động nghiêm túc trong giới nghệ thuật. Điều này khiến hình ảnh của Trang Pháp trong mắt khán giả càng trở nên đẹp và gần gũi hơn.