



Từ trái sang: NS Việt Hương, Minh Nhí, Chánh Trực trong đêm báo cáo vở kịch :Tứ Trạng khai xuân"

Tối 21-1, tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, tập thể lớp diễn viên trẻ K14MN đã khép lại chặng đường học tập bằng vở diễn tốt nghiệp "Tứ trạng khai xuân" – tác phẩm của cố tác giả Bạch Mai và NSƯT Bạch Long, do đạo diễn Chánh Trực dàn dựng.

Mính Nhí nhớ lại thời còn là học sinh

NSƯT Minh Nhí đã xúc động chia sẻ rằng đây là một đêm diễn chỉn chu, nghiêm cẩn và đầy cảm xúc, không chỉ đánh dấu cột mốc trưởng thành của 24 gương mặt trẻ, mà còn khiến nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị như ông và NS Việt Hương xúc động.

"Các bạn diễn viên trẻ làm tôi nhớ lại thời mình còn đi học, cũng hăng hái, cũng đốt cháy năng lượng cho những vở diễn tốt nghiệp. Tôi xúc động trước tinh thần lao động nghệ thuật và nỗ lực làm mới một vở diễn quen thuộc. Với những người làm nghề nghiêm túc như thầy: Chánh Trực, Hải Âu, Nam Hoàng Trịnh…đã góp phần làm cho vở "Tứ trạng khai xuân" thăng hoa cảm xúc" – NSƯT Minh Nhí nói.

Các thầy cô chúc mừng lớp diễn viên trẻ sau khi báo cáo vở kịch :Tứ Trạng khai xuân"

"Vở diễn đã khoác lên mình một sức sống mới – mộc mạc, chân thành và giàu năng lượng tuổi trẻ. Đó là câu chuyện của chính những người đang đứng trên sàn diễn: những người trẻ vừa bước qua ngưỡng cửa học trò để đi vào con đường làm nghề đầy thử thách. Mong các em bền sức" – Đạo diễn Chánh Trực nói.

Việt Hương động viên diễn viên trẻ

NS Việt Hương cùng chồng đến xem, bày tỏ niềm xúc động. "Hãy cố gắng yêu nghề bằng chính nỗ lực của bản thân. Tôi tốt nghiệp năm 1997 dưới sự dìu dắt của thầy Minh Nhí, hôm nay xem lại các em thi, tôi cũng hồ hởi như chính mình đi thi" – NS Việt Hương chia sẻ.

Xem vở diễn, khán giả xúc động trước hình tượng một con người như nhân vật Hoàng Công Đồng suốt đời lặng lẽ làm điều đúng, chấp nhận bị hiểu lầm, bị tổn thương, thậm chí chấp nhận tù tội mà không một lời oán trách.

Sáu lần xuất hiện trên sân khấu thì có đến bốn lần nhân vật bị đánh đập, bị dồn ép, nhưng vẫn chọn im lặng và đi tới cùng con đường mình tin là đúng.

Những gương mặt trẻ đầy triển vọng trong vở kịch :Tứ Trạng khai xuân"

Vở diễn gợi nhắc một điều giản dị: người sống tử tế có thể thiệt thòi, nhưng công bằng rồi sẽ trở lại – có thể muộn, nhưng không mất. Một thông điệp tưởng như cũ, nhưng trong bối cảnh hôm nay, lại vang lên rất gần, rất thật.

Các diễn viên trẻ của lớp đã đầu tư toàn bộ trang phục của vở. Các học viên thì tự góp tiền lo từng bộ phục trang, từng đạo cụ nhỏ nhất để có được đêm diễn hôm nay.

16 tháng học tập – việc học còn dài hơn

NSƯT Minh Nhí cho rằng 16 háng là một quãng thời gian chưa dài, nên sự non nớt, vụng về là điều khó tránh. Nhưng chính trong những thiếu sót ấy, các diễn viên trẻ sau đêm nay xem lại phim được quay sẽ đúc kết và chỉnh sửa. Qua đó cho thấy rõ một thái độ nghiêm túc và một khát vọng được đứng vững trên sân khấu bằng chính đôi chân mình của các em.

NSƯT Minh Nhí cười thật tươi khi xem học trò diễn vở kịch :Tứ Trạng khai xuân"

Ông chúc các diễn viên trẻ luôn bình an, may mắn, có cơ hội làm nghề và được khán giả thương. Và ông dặn dò một câu rất giản dị mà ấm áp: sau này nếu có đi xa, có thành công, hãy nhớ quay về diễn cho sân khấu của trường, nhớ nơi mình bắt đầu.

"Chỉ vậy thôi, thầy mừng lắm rồi". Có lẽ chính tinh thần đó đã khiến NSƯT Minh Nhí, NS Việt Hương và nhiều nghệ sĩ có mặt trong đêm diễn không giấu được xúc động.

Điều còn đọng lại không chỉ là một vở tốt nghiệp tròn vai, mà là một lời chúc, một lời hứa và một khởi đầu. Khởi đầu cho 24 gương mặt trẻ vừa chính thức bước vào con đường nhiều chông gai nhưng cũng rất đẹp mang tên: làm nghề. Từ "Tứ trạng khai xuân", sẽ là hành trình làm diễn viên tử tế với nghề của 24 thành viên thuộc Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh.



