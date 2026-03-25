Minh Tâm lập công, U23 Việt Nam hòa Triều Tiên

Nguyễn Minh Tâm ghi bàn

Chiều 25-3, U23 Việt Nam đối đầu U23 Triều Tiên ở trận mở màn Giải CFA Team China 2026 tại Tây An (Trung Quốc). Trước giờ bóng lăn, đội bóng đến từ Đông Á được đánh giá cao hơn những "chiến binh sao vàng". Dù 3 lần liên tiếp không tham dự Giải U23 châu Á, Triều Tiên vẫn duy trì phong độ ấn tượng khi vào đến tứ kết ở 2 kỳ ASIAD gần đây.

Dù vậy, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nhập cuộc đầy chủ động, triển khai lối chơi áp sát tầm cao và nhanh chóng tạo ra lợi thế từ rất sớm. Phút 8, tận dụng pha đánh đầu phá bóng lỗi của cầu thủ Triều Tiên, Nguyễn Minh Tâm ghi bàn mở tỉ số cho những "chiến binh sao vàng".

Với đà hưng phấn, U23 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình, gây sức ép lớn lên phần sân đối thủ. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh chưa thể nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, U23 Triều Tiên dần thể hiện bản lĩnh. Với phần lớn cầu thủ từng tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đại diện Đông Á kiểm soát bóng tốt, buộc U23 Việt Nam phải lùi sâu đội hình.

Tiền đạo Minh Tâm của CLB Hoàng Anh, lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam

Sau một số điều chỉnh của HLV Đinh Hồng Vinh nhằm thử nghiệm đội hình, khiến hệ thống phòng ngự dần mất ổn định. U23 Triều Tiên đã chớp thời cơ gỡ hòa ở phút 79.

Lúc này, thế trận hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Triều Tiên. Đội bóng đến từ Đông Á không ngừng pressing nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Thế nhưng, U23 Việt Nam đã kịp lấy lại sự tập trung, đứng vững trước những pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ để bảo toàn tỉ số 1-1 đến cuối trận.

Kết quả hòa trước đối thủ được đánh giá cao hơn như Triều Tiên đã cho thấy cơ sở để kỳ vọng vào lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo Minh Tâm, người lập công cho những "chiến binh sao vàng" ở trận đấu này, đã có 3 bàn thắng trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai mùa này, trở thành chân sút hàng đầu của đại diện phố Núi hiện nay.

Về cơ bản, U23 Việt Nam đã chơi tốt trong trận ra quân tại Giải CFA Team China 2026, song vẫn cần cải thiện khả năng duy trì nhịp độ và sự ổn định khi xoay vòng lực lượng. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Thái Lan ở trận đấu tiếp theo vào ngày 28-3.



