Thể thao

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên: Khai phá "ẩn số"

Tường Phước

(NLĐO) - Lúc 14 giờ ngày 25-3, tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Triều Tiên ở lượt trận đầu tiên Giải CFA Team China 2026 diễn ra tại Trung Quốc.

Chạm trán U23 Triều Tiên không chỉ là bài kiểm tra năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội để đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định sức mạnh trước đội bóng có thế mạnh giàu thể lực và kỷ luật.

Giải CFA Team China 2026 quy tụ 4 đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và chủ nhà U23 Trung Quốc, diễn ra từ ngày 25 đến 31-3 tại Tây An.

Ở lượt trận mở màn, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Triều Tiên – đối thủ được đánh giá có nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi kỷ luật đặc trưng. Bóng đá Triều Tiên từ lâu đã được mệnh danh là "đội quân bí ẩn" khi ít tham gia các giải đấu quốc tế thường niên.

Với việc tham dự giải đấu này, U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu thử nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2026 như ASIAD. Đáng chú ý, lực lượng U23 Việt Nam đến Trung Quốc kỳ này vắng nhiều trụ cột vì được điều động lên tuyển quốc gia.

Ban huấn luyện cũng tận dụng giải đấu giao hữu này để trao cơ hội thi đấu cho các "tân binh", tài năng trẻ thể hiện, hòng có cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn, rà soát lực lượng. Đồng thời, tham dự CFA Team China 2026 cũng giúp cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, rèn giũa bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Trong nhiều năm qua, các đội tuyển trẻ của Triều Tiên luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng pressing mạnh mẽ và lối chơi trực diện. Điều này khiến họ trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào ở châu Á.

U23 Triều Tiên không sở hữu nhiều cá nhân nổi bật nhưng lại là tập thể thi đấu kỷ luật và có tính tổ chức cao. Chính điều đó tạo nên "chất thép" đặc trưng, buộc U23 Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa nếu không muốn bị cuốn vào lối chơi không ngại va chạm của đối thủ.

TIN LIÊN QUAN

Trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột, U23 Việt Nam càng cần sự tỉnh táo, đặc biệt ở hàng phòng ngự - nơi sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ các tình huống bóng dài và tranh chấp tay đôi.

Dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và sức mạnh, U23 Việt Nam vẫn có điểm mạnh ở khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt trong phối hợp và kỹ thuật cá nhân tốt.

Nếu duy trì được cự ly đội hình hợp lý và hạn chế sai lầm ở khu vực giữa sân, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra thế trận cân bằng. Những pha phản công nhanh, tận dụng tốc độ của các cầu thủ trẻ sẽ là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Quan trọng hơn, đây là trận đấu mang tính chất "thử nghiệm". Một kết quả tích cực không chỉ giúp U23 Việt Nam tạo đà tâm lý mà còn khẳng định hướng đi đúng trong quá trình trẻ hóa lực lượng.

Tin liên quan

Tuyển U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực

Tuyển U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực

(NLĐO) - Dính chấn thương lúc tập luyện, tiền đạo Nguyễn Lê Phát không thể cùng U23 Việt Nam hội quân, thi đấu Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

Tuyển thủ U23 Việt Nam đánh giá cao năng lực cầu thủ Việt kiều Moric

(NĐLO) - Cầu thủ Việt kiều Antonio Moric gây ấn tượng với các đàn anh khi được tập luyện cùng tuyển U23 Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 3-2026.

U23 Việt Nam sẵn sàng tạo tiếng vang ở giải đấu tại Trung Quốc

(NLĐO) - Giải CFA Team China 2026 là phép thử quan trọng cho U23 Việt Nam khi nhiều trụ cột đã quá tuổi hoặc được gọi lên đội tuyển quốc gia.

