Thể thao

U23 Việt Nam sẵn sàng tạo tiếng vang ở giải đấu tại Trung Quốc

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Giải CFA Team China 2026 là phép thử quan trọng cho U23 Việt Nam khi nhiều trụ cột đã quá tuổi hoặc được gọi lên đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực chiến

Chiều 22-3, U23 Việt Nam lên đường sang Tây An (Trung Quốc) dự Giải CFA Team China 2026. Đây không chỉ là loạt trận giao hữu đơn thuần mà còn là dịp để thế hệ kế cận của bóng đá trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Sau thành tích hạng 3 tại VCK U23 châu Á 2026, chỉ còn Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Phạm Đình Hải và Cao Văn Bình tiếp tục đồng hành cùng U23 Việt Nam ở sân chơi sắp tới.

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục Giải CFA Team China - Ảnh 1.

U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự Giải CFA Team China (Ảnh: VFF)

Thử thách lớn nhất chắc chắn là chủ nhà Trung Quốc, đối thủ đã từng thắng đậm U23 Việt Nam 3-0 hồi tháng 1 vừa qua. Trong lần tái đấu này, HLV Antonio Puche tiếp tục sử dụng nhiều cầu thủ có kinh nghiệm từng ra sân ở đấu trường châu lục như Peng Xiao, Xiang Yuwang, Bao Shengxin và Mutalifu Yimingkar. Trong đó, Peng Xiao và Xiang Yuwang từng ghi bàn vào lưới Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, Wang Bohao, tiền vệ đang khoác áo CLB Den Bosch (Hà Lan) cũng góp mặt. Ngoài ra, tiền đạo trẻ Zhu Pengyu, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm vai trò trung phong cắm của đội trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc Zhang Yuning, cũng được trao cơ hội.

Cầu thủ sinh năm 2005 này đã ghi được 6 bàn thắng sau 12 lần ra sân cho các đội trẻ của bóng đá xứ tỉ dân, hiện được chuyên trang Transfermarkt định giá 450.000 euro (hơn 13 tỉ đồng).

Li Hao lỗi hẹn với CFA Team China

Ngôi sao sáng nhất của U23 Trung Quốc ở sân chơi tại Ả Rập Saudi vừa qua là Li Hao sẽ không thể có mặt vì chấn thương. Nhiều khả năng, thủ thành này cũng sẽ vắng mặt tại Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, 8 cầu thủ nằm trong lứa U23 cũng đã được đôn lên đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 3, bao gồm Wang Yudong, Xu Bin, Hu Hetao, Liu Haofan, Baihelam Abduwali, Yang Xi, Kuai Jiwen và Wumitijiang Yusupu.

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục Giải CFA Team China - Ảnh 2.

U23 Trung Quốc được kỳ vọng tái khẳng định sức mạnh sau thành tích á quân châu Á (Ảnh: AFC)

Hai đối thủ còn lại của U23 Việt Nam tại Giải CFA Team China lần này là Triều Tiên và Thái Lan. Ở 2 kỳ ASIAD gần nhất, U23 Triều Tiên đều vào đến vòng tứ kết, được đánh giá có phần nhỉnh hơn những "chiến binh sao vàng". Còn đội bóng đến từ xứ chùa vàng tương đối vừa sức. Tại VCK U23 châu Á 2026, Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng với 2 trận hòa và 1 thất bại.

Ba trận đấu, ba bài kiểm tra với những yêu cầu khác nhau. Giải CFA Team China 2026 là cơ hội để những gương mặt mới khẳng định khả năng, từ đó hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục Giải CFA Team China - Ảnh 3.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China 2026 (Ảnh: VFF)

Thay thế Iran, tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải Tứ hùng Trung Quốc

Thay thế Iran, tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải Tứ hùng Trung Quốc

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thay thế U23 Iran dự giải Tứ hùng CFA Team China U23 tại Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25 đến 31-3.

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 17-3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị tham dự CFA Team China 2026.

Tuyển U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực

(NLĐO) - Dính chấn thương lúc tập luyện, tiền đạo Nguyễn Lê Phát không thể cùng U23 Việt Nam hội quân, thi đấu Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

