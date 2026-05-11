Giải trí

Minh tinh "Nhà vua và chàng hề" tái hôn tuổi 49 với một bác sĩ

Minh Khuê

(NLĐO) - Minh tinh Kang Sung-yeon, 49 tuổi, từng tham gia phim "Nhà vua và chàng hề", công bố chương tiếp theo trong cuộc đời mình, một khởi đầu mới.

Kang Sung-yeon mới đây đã đăng tải một số bức ảnh cùng lời chia sẻ trên trang mạng xã hội Instagram. Trong các bức ảnh có cô và chồng, cả hai nhìn vào máy ảnh với nụ cười rạng rỡ.

"Nhờ có anh, người đã an ủi, bảo vệ trái tim đau khổ của em suốt thời gian dài, em mới có thể mỉm cười. Anh đã ban tặng cho em sức mạnh để tái sinh, như một phép màu" - Kang Sung-yeon tâm sự.

Cô nhắn nhủ chồng rằng cả hai hãy sống tử tế và hòa bình với nhau, luôn quan tâm, tin tưởng lẫn nhau. Cô luôn biết ơn, kính trọng và yêu thương anh.

Minh tinh "Nhà vua và chàng hề" tái hôn với một bác sĩ - Ảnh 1.

Kang Sung-yeon công bố tái hôn

Minh tinh "Nhà vua và chàng hề" tái hôn với một bác sĩ - Ảnh 2.

Cô xây dựng gia đình mới ở tuổi 49

Minh tinh "Nhà vua và chàng hề" tái hôn với một bác sĩ - Ảnh 3.

Sau 3 năm tuyên bố ly hôn, Kang Sung-yeon tìm thấy hạnh phúc mới

"Tôi và các con đang tạo nên những nụ cười và hạnh phúc quý giá bằng cách xây dựng một gia đình mới với một người thực sự tốt bụng. Tôi đã rất thận trọng trong thời gian qua vì lo sợ gây xáo trộn, vì vậy mong nhận được sự thông cảm sâu sắc của mọi người khi thông tin này lan tỏa" - Kang Sung-yeon nói.

Minh tinh này nhận được nhiều lời chúc phúc. Trong đó, nam diễn viên Yoo Sun nhắn nhủ: "Sung-yeon, hãy thật hạnh phúc nhé!". Nam ca sĩ Yoon Deok-won chia sẻ: "Tôi hy vọng cô hạnh phúc!". Nhà nghiên cứu ẩm thực Lee Bo-eun bình luận: "Hai người trông rất hợp nhau. Tuyệt vời, cuối cùng thì cũng thành đôi. Tôi tin rằng hai người sẽ sống tốt. Hãy luôn luôn hạnh phúc nhé!".

Công ty quản lý của Kang Sung-yeon xác nhận cô đã tái hôn cùng một người làm nghề bác sĩ, mở ra chương mới trong cuộc đời.

Minh tinh "Nhà vua và chàng hề" tái hôn với một bác sĩ - Ảnh 4.

Nhan sắc Kang Sung-yeon

Minh tinh "Nhà vua và chàng hề" tái hôn với một bác sĩ - Ảnh 5.

Kang Sung-yeon công bố ly hôn vào năm 2023. Chồng cũ cô là nghệ sĩ Kim Ga-on, cả hai có hai con trai.

Kang Sung-yeon sinh năm 1976, hoạt động nghệ thuật từ năm 1996. Ngoài phim "Nhà vua và chàng hề", cô còn tham gia các phim: "Tazza", "The Great Wives", "Wife Returns", "Flex x Cop", "KAIST", "Deok-I"…

Nam ca sĩ tuổi 52 tái hôn với tình trẻ

(NLĐO) – Nam ca sĩ kiêm MC nổi tiếng Hàn Quốc Lee Sang-min, 52 tuổi, chuẩn bị kết hôn cùng người tình trẻ tuổi hơn.

