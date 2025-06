Nam thần "đanh đá" tái hôn sau 13 năm lẻ bóng

Truyền thông Hàn Quốc ngày 12-6 thông tin rằng Eun Ji-won đã hoàn thành buổi chụp ảnh cưới với vị hôn thê của mình gần đây.

"Đúng là Eun Ji-won vừa hoàn thành bộ ảnh cưới. Anh ấy dự định sẽ tổ chức một buổi lễ riêng tư trong năm nay với gia đình và những người quen thân thiết. Xin hãy gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến anh ấy" - YG Entertainment, công ty quản lý của Eun Ji-won cho biết.

Trước đó, Eun Ji-won đã thu hút sự chú ý vì phát biểu về việc tái hôn, anh nói rằng: "Tôi không phản đối hôn nhân. Tôi không muốn sống cô đơn suốt quãng đời còn lại".

Eun Ji-won đã kết hôn với một người không thuộc giới giải trí vào tháng 4 - 2010. Cả hai đã ly hôn 2 năm sau đó.

Eun Ji-won hoạt động với vai trò thủ lĩnh SechsKies. Sau khi nhóm tan rã năm 2000, Eun Ji-won theo đuổi sự nghiệp solo và ra mắt đĩa đơn đầu tiên vào năm 2001, chủ yếu tập trung vào hip-hop kể từ đó. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, anh xuất hiện trên các chương trình ăn khách như: "2 Days & 1 Night", "Reply 1997", "New Journey to the West" và "Kang's Kitchen".

Vì sự hoạt ngôn trong các chương trình truyền hình, Eun Ji-won được đặt nhiều biệt danh: Nam thần "đanh đá" nhất showbiz Hàn, "Người đàn bà điên", "Người đông lạnh"...