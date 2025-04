Nam ca sĩ tuổi 52 tái hôn với tình trẻ

Trang Xports News ngày 30-4 thông báo Lee Sang-min đang chuẩn bị cho một đám cưới riêng tư, chỉ có người thân hai bên cùng bạn bè thân thiết. Ông sẽ cưới một người trẻ tuổi hơn nhưng không phải là người nổi tiếng nên thông tin không được công bố chi tiết.

Lee Sang-min tái hôn tuổi 52

Đám cưới sẽ diễn ra vào đầu mùa hè, trước đám cưới của cặp đôi danh hài Kim Jun-ho và Kim Ji-min vào tháng 7.

Lee Sang-min đã từng kết hôn với nữ diễn viên kiêm họa sĩ Lee Hye-young vào năm 2004. Họ đã ly hôn vào năm 2005. Sau 20 năm, cuối cùng, nam diễn viên kiêm MC tái hôn.

Lee Sang-min sinh năm 1973, ra mắt công chúng vào năm 1994, với tư cách là thành viên của nhóm nhạc K-pop biểu tượng Roo'ra.

Hiện tại, ông hoạt động chủ yếu với tư cách là MC, xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ nổi tiếng như: "Dolsing Fourmen" và "My Little Old Boy" của SBS, "Knowing Bros" của JTBC, "Altoran" của MBN và "Chart Men" của KBS Joy .