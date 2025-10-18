Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai giành ngôi nhất bảng

Chiều 18-10, Trường Tươi Đồng Nai có chuyến làm khách đến sân Long An trong khuôn khổ vòng 4 Giải hạng Nhất 2025-2026. Được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.



Các cầu thủ Đồng Nai tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng phải đến phút 21, thế bế tắc mới được khai thông. Sau khi bị phạm lỗi trước vòng cấm, Trần Minh Vương chính là người thực hiện cú sút phạt đẹp mắt gần khu 16m50, đưa bóng găm vào góc xa khung thành, mở tỉ số 1-0 cho đội khách.



Không chịu lép vế, Long An vùng lên đáp trả mạnh mẽ. Phút 40, Anh Tài tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, bóng chạm mép trong xà ngang rồi bay vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.



Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số hòa, thì ở phút bù giờ thứ hai, Minh Vương tiếp tục tỏa sáng. Nhận đường chuyền tinh tế của ngoại binh Alex, tiền vệ quê Hải Dương xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Long An rồi dứt điểm gọn gàng, giúp Đồng Nai tái lập lợi thế dẫn bàn 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.



Bước sang hiệp 2, Long An nỗ lực đẩy cao đội hình và thay đổi nhân sự nhằm tìm bàn gỡ. Dù tạo ra không ít cơ hội, các chân sút đội chủ nhà lại thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.



Chung cuộc, đội bóng Đồng Nai giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách, nâng thành tích bất bại lên 4 trận và đòi lại ngôi đầu bảng với 10 điểm.

Với cú đúp bàn thắng, Minh Vương cũng vươn lên dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” Giải hạng Nhất 2025-2026. Trong khi đó, Long An mới có 3 điểm, tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

