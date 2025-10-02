HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai thắng đậm Phú Thọ 4-1

Quốc An - Ảnh: Anh Bình

(NLĐO) - Tối 2-10, cú đúp của Minh Vương giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thắng tưng bừng 4-1 trước Phú Thọ ở vòng 3 Giải Hạng nhất 2025-2026.

Trong ngày Công Phượng tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn dễ dàng áp đặt thế trận trên sân nhà trước Phú Thọ.

Bộ ba cựu sao HAGL gồm Minh Vương, Xuân Trường và Văn Sơn thi đấu nổi bật, mang lại sự chắc chắn cả trong tấn công lẫn phòng ngự của Trường Tươi Đồng Nai.

Đến phút 26, Xuân Trường có pha phất bóng dài để Văn Sơn bứt tốc, căng ngang cho Minh Vương ghi bàn mở tỉ số. Cuối hiệp 1, từ quả phạt góc của Minh Vương, Văn Khoa dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt, tạo lợi thế lớn để bước vào giờ nghỉ.

Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai thắng đậm Phú Thọ 4-1 - Ảnh 1.

Minh Vương lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Đồng Nai

Sang hiệp 2, dù mặt sân ngập nước vì mưa lớn, Minh Vương vẫn hoàn tất cú đúp ở phút 54. Cựu sao HAGL có pha đột phá bất ngờ rồi, lốp bóng kỹ thuật, nâng tỉ số lên 3-0.

Đến phút 82, pha ra vào lỗi của thủ môn Phú Thọ biếu không bàn thắng thứ tư cho đội chủ nhà. Trước khi hết giờ, đội khách kịp có bàn danh dự nhờ cú đánh đầu của Yago Ramos 2 phút sau đó.

Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai thắng đậm Phú Thọ 4-1 - Ảnh 2.

Văn Khoa ghi bàn nhân đôi cách biệt

Thắng 4-1, CLB Trường Tươi Đồng Nai vươn lên ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, xếp trên Khánh Hòa (6 điểm, thắng đội Trường Đại học Văn Hiến 4-1) và TP HCM (5 điểm, hòa CLB Đồng Tháp 1-1).

Lượt đấu thứ 3 Giải Hạng nhất sẽ còn 3 trận đấu vào ngày mai 3-10, gồm: Trẻ PVF-CAND với Bắc Ninh, Thanh niên TP HCM gặp Quảng Ninh và Quy Nhơn United đón tiếp Long An.

Minh Vương HAGL Phú Thọ Đồng Nai hạng Nhất
