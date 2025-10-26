Minh Vương, Xuân Trường im tiếng, Đồng Nai chia điểm với Bắc Ninh

Trận cầu tâm điểm vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2025 giữa Trường Tươi Đồng Nai và Bắc Ninh khép lại với tỉ số hòa 0-0 trong điều kiện mưa lớn tại sân Bình Phước, khiến cả hai đội gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi.



Ngay từ đầu trận, hai đội nhập cuộc quyết tâm, tạo nên thế trận giằng co và chặt chẽ. Bắc Ninh kiểm soát bóng nhỉnh hơn, trong khi Đồng Nai duy trì lối đá kỷ luật, chắc chắn.

Sự tương đồng về lực lượng, cùng việc các ngôi sao như Minh Vương, Xuân Trường (Đồng Nai) hay Đức Chinh, Hải Huy (Bắc Ninh) chưa thể tạo đột biến khiến hiệp 1 khép lại không bàn thắng.



Sang hiệp 2, Bắc Ninh tăng tốc, liên tiếp gây sức ép buộc hàng thủ chủ nhà phải căng mình chống đỡ. Dưới sự dẫn dắt của Minh Vương, Đồng Nai dần lấy lại thế trận và tạo ra cơ hội rõ rệt nhất ở phút 70.

Tuy nhiên, cú sút của ngoại binh Alex Sandro trong khung thành trống lại đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu.



Cơn mưa nặng hạt cuối trận khiến mặt sân trơn trượt, hai đội buộc phải chơi an toàn. Kết quả hòa 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu chặt chẽ, nhiều toan tính nhưng thiếu đột biến.

Việc chỉ giành được 1 điểm, Trường Tươi Đồng Nai tụt xuống vị trí thứ 3 với cùng 11 điểm, thua đội xếp nhì bảng TP HCM về hiệu số và kém đội đầu bảng Khánh Hòa đúng 1 điểm, trong khi Bắc Ninh xếp thứ 4 với 9 điểm.