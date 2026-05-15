Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: 7 sao Ngoại hạng Anh góp mặt

HLV Didier Deschamps tối 14-5 đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Pháp sẽ tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 đến 19-7.



Đây sẽ là giải đấu cuối cùng của Deschamps sau 14 năm dẫn dắt "Les Bleus". Nhà cầm quân 57 tuổi mang đến giải đấu đội hình giàu chiều sâu với nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao như Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni hay William Saliba.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều gương mặt tên tuổi không được triệu tập mà đáng chú ý nhất là các trường hợp của Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani, Florian Thauvin hay Lucas Chevalier.

Camavinga trải qua mùa giải nhiều khó khăn tại Real Madrid khi liên tục dính chấn thương và không còn giữ vai trò quan trọng như trước. Deschamps cho biết ông buộc phải ưu tiên sự cân bằng đội hình khi tuyển Pháp chỉ mang theo 5 tiền vệ.

Trong khi đó, Kolo Muani mất suất vì phong độ thiếu ổn định tại Tottenham sau khi rời PSG. Người được lựa chọn thay thế là Jean-Philippe Mateta, chân sút vừa có mùa giải ấn tượng cùng Crystal Palace với 14 bàn thắng sau 46 trận. Deschamps khẳng định ông cần một trung phong có phong cách khác biệt, nhất là sau khi Hugo Ekitike dính chấn thương nghiêm trọng, lỡ hẹn cùng giải đấu lớn nhất sự nghiệp.

Sự xuất hiện của thủ môn 21 tuổi Robin Risser (RC Lens) có phần gây bất ngờ dù anh vừa có được mùa giải thăng hoa tại Ligue 1 với 11 trận giữ sạch lưới cùng với danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất mùa". Risser lần đầu được triệu tập, cũng đồng nghĩa với việc gương mặt gạo cội Lucas Chevalier phải ngồi nhà sau nửa năm không thi đấu cho PSG.

Giới chuyên môn đánh giá cao 7 gương mặt đang chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh được tham dự World Cup lần này, như Lucas Digne, Malo Gusto, Ibrahima Konate, William Saliba, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta và Maxence Lacroix.

Lacroix, 26 tuổi, lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hồi tháng 3 và đã có hai lần ra sân trong khi Mateta có trận ra mắt quốc tế vào tháng 10 năm ngoái. Chân sút của Crystal Palace sẽ sát cánh với dàn cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật trên hàng công bao gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram và Bradley Barcola.

Tại World Cup 2026, tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Với lực lượng hiện có, "Les Bleus" tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.