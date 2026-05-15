Thể thao

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: 7 sao Ngoại hạng Anh góp mặt

Đông Linh (theo France24, Goal)

(NLĐO) - HLV Didier Deschamps đã công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Pháp dự World Cup 2026 với nhiều ngôi sao chinh chiến khắp châu Âu dù vài trụ cột bị loại.

HLV Didier Deschamps tối 14-5 đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Pháp sẽ tham dự World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 đến 19-7.

Đây sẽ là giải đấu cuối cùng của Deschamps sau 14 năm dẫn dắt "Les Bleus". Nhà cầm quân 57 tuổi mang đến giải đấu đội hình giàu chiều sâu với nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao như Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni hay William Saliba.

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: 7 sao Ngoại hạng Anh góp mặt - Ảnh 1.

Deschamps tiếp tục sát cánh cùng các học trò quen thuộc

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có nhiều gương mặt tên tuổi không được triệu tập mà đáng chú ý nhất là các trường hợp của Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani, Florian Thauvin hay Lucas Chevalier.

Camavinga trải qua mùa giải nhiều khó khăn tại Real Madrid khi liên tục dính chấn thương và không còn giữ vai trò quan trọng như trước. Deschamps cho biết ông buộc phải ưu tiên sự cân bằng đội hình khi tuyển Pháp chỉ mang theo 5 tiền vệ.

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: 7 sao Ngoại hạng Anh góp mặt - Ảnh 2.

Kolo Muani, ngôi sao ghi bàn ở bán kết World Cup 2022, không được triệu tập

Trong khi đó, Kolo Muani mất suất vì phong độ thiếu ổn định tại Tottenham sau khi rời PSG. Người được lựa chọn thay thế là Jean-Philippe Mateta, chân sút vừa có mùa giải ấn tượng cùng Crystal Palace với 14 bàn thắng sau 46 trận. Deschamps khẳng định ông cần một trung phong có phong cách khác biệt, nhất là sau khi Hugo Ekitike dính chấn thương nghiêm trọng, lỡ hẹn cùng giải đấu lớn nhất sự nghiệp.

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: 7 sao Ngoại hạng Anh góp mặt - Ảnh 3.

Mike Maignan vẫn là lá chắn thép trong khung gỗ tuyển Pháp

Sự xuất hiện của thủ môn 21 tuổi Robin Risser (RC Lens) có phần gây bất ngờ dù anh vừa có được mùa giải thăng hoa tại Ligue 1 với 11 trận giữ sạch lưới cùng với danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất mùa". Risser lần đầu được triệu tập, cũng đồng nghĩa với việc gương mặt gạo cội Lucas Chevalier phải ngồi nhà sau nửa năm không thi đấu cho PSG.

Giới chuyên môn đánh giá cao 7 gương mặt đang chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh được tham dự World Cup lần này, như Lucas Digne, Malo Gusto, Ibrahima Konate, William Saliba, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta và Maxence Lacroix.

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: 7 sao Ngoại hạng Anh góp mặt - Ảnh 4.

Jean-Philippe Mateta và Maxence Lacroix đang thi đấu ở Crystal Palace

Lacroix, 26 tuổi, lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hồi tháng 3 và đã có hai lần ra sân trong khi Mateta có trận ra mắt quốc tế vào tháng 10 năm ngoái. Chân sút của Crystal Palace sẽ sát cánh với dàn cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật trên hàng công bao gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram và Bradley Barcola.

Tuyển Pháp chốt danh sách dự World Cup 2026: 7 sao Ngoại hạng Anh góp mặt - Ảnh 5.

Tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Với lực lượng hiện có, "Les Bleus" tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2026:

Thủ môn: Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser

Hậu vệ: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Tiền vệ: N'Golo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Tiền đạo: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembele, Desire Doue, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcus Thuram.

Tuyển Pháp thắng đậm Colombia, thăng hoa FIFA Days

(NLĐO) – Desire Doue ghi 2 bàn đầu tiên trong màu áo lam, giúp tuyển Pháp đánh bại Colombia 3-1 đồng thời gửi lời cảnh báo đến các đối thủ tại World Cup 2026.

(NLĐO) - Các pha lập công của Kylian Mbappé và Hugo Ekitike giúp tuyển Pháp đánh bại Brazil 2-1 trong trận giao hữu đỉnh cao trước thềm World Cup 2026.

(NLĐO) – Tuyển Pháp đã có màn trình diễn bùng nổ ở hiệp hai, đè bẹp Ukraine với tỉ số 4-0 tại sân Parc des Princes, chính thức giành vé tham dự World Cup 2026.

