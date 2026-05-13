Kulusevski lỡ World Cup, Thụy Điển công bố danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ

Tuyển Thụy Điển vừa công bố danh sách tham dự World Cup 2026, trong đó, tiền đạo ngôi sao Dejan Kulusevski vắng mặt do không kịp bình phục chấn thương đầu gối, phải nghỉ thi đấu thời gian khá dài.



Dù từng có nhiều đồn đoán rằng Kulusevski vẫn có thể được trao cơ hội nếu còn khả năng trở lại, HLV Graham Potter xác nhận ông buộc phải đưa ra quyết định khó khăn với chân sút 26 tuổi của Tottenham trước ngày giải đấu khởi tranh.

Dejan Kulusevski sẽ không thể tham dự World Cup 2026

"Đây là quyết định rất khó khăn nếu xét tới những gì cậu ấy đã cống hiến trong năm qua và quá trình hồi phục hiện tại. Khi World Cup bắt đầu, bạn không thể đạt phong độ cao nếu chưa hoàn toàn sung sức. Vì thế chúng tôi phải đưa ra lựa chọn", Potter cho biết.

Sự vắng mặt của Kulusevski được xem là tổn thất lớn với Thụy Điển bởi anh là một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất của đội tuyển những năm gần đây. Vắng Kulusevski nhưng một chân sút khác là Alexander Isak vẫn kịp góp mặt dù cũng trải qua mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Potter cho biết ông tin tiền đạo đang khoác áo Liverpool sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi World Cup khởi tranh.

Gyyokeres sẽ lĩnh xướng hàng công, bên cạnh Alexander Isak

Thụy Điển giành vé dự World Cup theo cách đầy khó khăn. Đội bóng Bắc Âu đứng cuối bảng ở vòng loại nhưng sau đó tận dụng suất play-off từ UEFA Nations League để vượt qua Ukraine và Ba Lan.

Potter gọi việc dẫn dắt Thụy Điển dự World Cup là "một vinh dự lớn" và hy vọng đội bóng sẽ tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ. Theo lịch thi đấu, Thụy Điển sẽ mở màn bảng F gặp Tunisia tại Mexico ngày 14-6 trước khi lần lượt chạm trán Hà Lan và Nhật Bản.