Thể thao

Kulusevski lỡ World Cup, Thụy Điển công bố danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ

Đông Linh (theo ESPN)

(NLĐO) - HLV Graham Potter công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tuyển Thụy Điển dự World Cup 2026 với sự vắng mặt đáng tiếc của Dejan Kulusevski.

Tuyển Thụy Điển vừa công bố danh sách tham dự World Cup 2026, trong đó, tiền đạo ngôi sao Dejan Kulusevski vắng mặt do không kịp bình phục chấn thương đầu gối, phải nghỉ thi đấu thời gian khá dài.

Dù từng có nhiều đồn đoán rằng Kulusevski vẫn có thể được trao cơ hội nếu còn khả năng trở lại, HLV Graham Potter xác nhận ông buộc phải đưa ra quyết định khó khăn với chân sút 26 tuổi của Tottenham trước ngày giải đấu khởi tranh.

Kulusevski lỡ World Cup, Thụy Điển công bố danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ - Ảnh 1.

Dejan Kulusevski sẽ không thể tham dự World Cup 2026

"Đây là quyết định rất khó khăn nếu xét tới những gì cậu ấy đã cống hiến trong năm qua và quá trình hồi phục hiện tại. Khi World Cup bắt đầu, bạn không thể đạt phong độ cao nếu chưa hoàn toàn sung sức. Vì thế chúng tôi phải đưa ra lựa chọn", Potter cho biết.

Sự vắng mặt của Kulusevski được xem là tổn thất lớn với Thụy Điển bởi anh là một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất của đội tuyển những năm gần đây. Vắng Kulusevski nhưng một chân sút khác là Alexander Isak vẫn kịp góp mặt dù cũng trải qua mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Potter cho biết ông tin tiền đạo đang khoác áo Liverpool sẽ đạt trạng thái tốt nhất khi World Cup khởi tranh.

Kulusevski lỡ World Cup, Thụy Điển công bố danh sách 26 tuyển thủ đến Bắc Mỹ - Ảnh 2.

Gyyokeres sẽ lĩnh xướng hàng công, bên cạnh Alexander Isak

Thụy Điển giành vé dự World Cup theo cách đầy khó khăn. Đội bóng Bắc Âu đứng cuối bảng ở vòng loại nhưng sau đó tận dụng suất play-off từ UEFA Nations League để vượt qua Ukraine và Ba Lan.

Potter gọi việc dẫn dắt Thụy Điển dự World Cup là "một vinh dự lớn" và hy vọng đội bóng sẽ tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ. Theo lịch thi đấu, Thụy Điển sẽ mở màn bảng F gặp Tunisia tại Mexico ngày 14-6 trước khi lần lượt chạm trán Hà Lan và Nhật Bản.

Danh sách tuyển Thụy Điển:

Thủ môn: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Hậu vệ: Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Victor Lindelof (Aston Villa), Isak Hien (Atalanta), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Gustaf Lagerbielke (Braga), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley), Erik Smith (St. Pauli)

Tiền vệ & tiền đạo: Taha Ali (Malmo FF), Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Jesper Karlstrom (Udinese), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Royale Union) Saint-Gilloise), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Ken Sema (Pafos)

