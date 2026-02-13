HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Mở đường cho sự phát triển

PGS-TS BÙI HOÀI SƠN (Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội)

Năm 2025 vừa khép lại không phải là một năm bình thường.

 Đó là năm của những quyết định lớn lao, của những thay đổi sâu rộng; là năm bản lề đặt lại nền móng cho một chu kỳ phát triển mới của đất nước.

Còn nhớ, khi thông tin về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức lại không gian phát triển được đưa ra, câu hỏi thường gặp nhất không chỉ là chuyện về chiến lược, mà còn rất đời thường: "Tên quê mình còn không?", "Bản sắc địa phương có phai nhạt?"… Những câu hỏi ấy cho thấy người dân không chỉ chú trọng hiệu quả quản lý mà còn quan tâm đến ký ức và những giá trị tinh thần gắn với nơi chốn.

Sự đổi mới bao giờ cũng đi cùng việc chuyển động. Một ngôi nhà muốn sửa sang lại cho gọn gàng hơn phải chấp nhận một thời gian xáo trộn. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy cũng vậy, không chỉ là câu chuyện về địa giới hay tổ chức, mà còn là nỗ lực tái cấu trúc không gian phát triển.

Điều quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận sự thay đổi ấy. Nếu chỉ nhìn ở bề mặt, đó là sự thay đổi tên gọi, địa giới, cơ cấu. Nếu nhìn sâu hơn, đó là một bước đi để mở ra những không gian phát triển rộng hơn, kết nối tốt hơn giữa các vùng miền, để chính quyền vận hành hiệu quả hơn, gần dân hơn.

Tinh gọn bộ máy cũng là một quyết định không dễ dàng. Đây không phải là việc cắt giảm một cách cơ học, càng không phải thu hẹp vai trò của nhà nước, mà là để bộ máy hoạt động tinh thông, chuyên nghiệp, giảm tầng nấc trung gian, tăng trách nhiệm cá nhân, chuyển tư duy từ quản lý sang phục vụ.

Một bộ máy gọn gàng giống như một dòng chảy thông suốt. Khi không còn những điểm nghẽn về thủ tục, khi quyết định được đưa ra nhanh hơn, trách nhiệm được phân định rõ hơn thì không chỉ người dân được hưởng lợi, mà chính đội ngũ cán bộ cũng có thêm không gian để sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Năm 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nhiều nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành, tạo khung chính sách trụ cột cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam có thể coi là một dấu mốc quan trọng. Lần đầu tiên, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, gắn với xây dựng con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nguồn lực nội sinh để tăng trưởng bền vững.

Nhìn lại toàn bộ năm 2025, có thể thấy đây là năm của những quyết định tầm vóc và cần thiết. Những quyết định ấy giống như việc chuẩn bị lại nền móng của một ngôi nhà trước khi xây cao hơn, to đẹp hơn.

Bước sang năm 2026, điều đáng nói không phải là chúng ta bắt đầu từ đâu, mà là bắt đầu trên một nền tảng như thế nào. Bộ máy đã tinh gọn hơn. Không gian phát triển được mở rộng hơn. Hệ thống chính sách trụ cột được định hình rõ hơn. Văn hóa - con người được đặt vào vị trí trung tâm… Tầm nhìn phát triển của đất nước cũng đã được thống nhất từ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Năm 2026, vì thế, không chỉ là một năm mới theo nghĩa thời gian, mà còn là một năm mở đường cho sự phát triển. Đầu năm, chúng ta thường chúc nhau sức khỏe, bình an và thành công. Với đất nước, điều quan trọng nhất là niềm tin chúng ta đang đi đúng hướng. Khi nền móng đã vững vàng, bước chân chúng ta sẽ tự tin hơn trên con đường phía trước. 

Tin liên quan

Đại hội XIV: Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Đại hội XIV: Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

(NLĐO) - Đồng chí Lại Xuân Môn làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội XIV.

Chung tay cùng kiều bào phát triển đất nước thịnh vượng, hạnh phúc

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa – kết nối – hợp tác trong Xuân Quê Hương 2026, Nam A Bank đã khẳng định vai trò cầu nối kiều bào khắp thế giới.

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhan đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước"

đất nước sáp nhập biên chế Phát triển kinh tế phát triển
