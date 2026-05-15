Giải trí

Mô hình Cast++ trong "Quán nhà Haha": Khi truyền hình thực tế ngày càng sáng tạo

Thùy Trang

(NLĐO) - "Quán nhà Haha"nâng tầm khán giả từ người xem thụ động thành nhân vật trải nghiệm trực tiếp thông qua mô hình "Cast++" độc đáo.

Sự chuyển dịch từ "người quan sát" thành "người trong cuộc"

Chương trình hot "Gia đình Haha" nay được nâng cấp với Cast ++

Nắm bắt tâm lý muốn được trải nghiệm là một phần câu chuyện trong chương trình truyền hình thực tế, chương trình "Quán nhà Haha" đã ra đời với một tư duy sản xuất hoàn toàn mới mang tên Cast++. Nếu trước đây, khái niệm "dàn cast" (người chơi) mặc định dành cho nghệ sĩ hay những nhân vật được ê-kíp tuyển chọn kỹ lưỡng, thì Cast++ đã phá vỡ giới hạn đó.

Dàn cast giờ đây được mở rộng cho chính những khán giả bình thường - những con người mang theo nghề nghiệp, câu chuyện và cảm xúc nguyên bản của riêng họ.

Cast++ không dừng lại ở việc mời khán giả xuất hiện cho có lệ. Đây là mô hình đặt người xem vào trung tâm của trải nghiệm. Họ cùng nghệ sĩ trực tiếp vận hành quán ăn, chăm sóc homestay và sinh hoạt trong không gian bản địa.

Mọi tương tác diễn ra tự nhiên như đời sống thực, hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của một "gameshow có kịch bản".

Cast++ vì thế không chỉ thay đổi cấu trúc nhân sự của một chương trình truyền hình thực tế, mà còn thay đổi cách nội dung được hình thành. Nội dung không còn đến hoàn toàn từ kịch bản sản xuất, mà được tạo ra từ chính sự va chạm giữa nghệ sĩ, khán giả và đời sống thực tế.

Cast++: Xóa nhòa ranh giới giữa truyền hình và đời thực

Với sự nâng cấp của "Gia đình Haha" thành "Quán nhà Haha", chắc chắn chương trình này sẽ tiếp tục bùng nổ

Sự thay đổi này mang lại hai giá trị cốt lõi. Khán giả không còn cảm giác đang theo dõi một thế giới được dàn dựng. Họ thực sự bước vào một cộng đồng sống động, nơi bất kỳ ai cũng có thể là nhân vật chính. Và Chính sự vụng về, không quen ống kính và cảm xúc không tô vẽ của những "cast mở rộng" lại mang đến hơi thở đời sống rõ rệt - điều mà đôi khi các nghệ sĩ chuyên nghiệp khó lòng tái tạo.

Với Cast++, nội dung chương trình không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kịch bản, mà nảy sinh từ chính những va chạm tự nhiên giữa nghệ sĩ, khán giả và thực tế. "Quán nhà Haha" đang cho thấy tham vọng vượt khỏi định nghĩa show giải trí thông thường để tiến tới mô hình "reality living" (sống thực tế). Ở đó, trải nghiệm đời thực là cốt lõi, còn máy quay chỉ làm nhiệm vụ ghi chép lại.

Sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trong chương trình cũng minh chứng cho một tư duy tiếp thị mới mẻ. Thay vì cung cấp các ưu đãi tiêu dùng đơn thuần, thương hiệu đã mang đến "đặc quyền trải nghiệm" - trao cho khách hàng chiếc vé bước thẳng vào không gian văn hóa và cảm xúc mà chương trình dày công xây dựng.

Ở góc độ rộng hơn, việc hợp tác này còn mở ra một hướng đi sáng tạo hoàn toàn mới của truyền hình thực tế Việt Nam - nơi khách hàng của một nhãn hàng không chỉ là người khán giả của một chương trình do nhãn hàng tài trợ, mà họ hoàn toàn có thể bước vào ống kính máy quay, biến giấc mơ "được một lần lên sóng truyền hình quốc gia" thành hiện thực.

Nhìn rộng hơn, mô hình Cast++ cũng chính là sự sáng tạo độc đáo của truyền hình thực tế Việt Nam. Khán giả ngày nay không còn thỏa mãn với việc nhìn người khác sống thay mình. Từ "Gia đình Haha" đến "Quán nhà Haha", hệ sinh thái nội dung đã thay đổi vị thế của người xem. Khi ranh giới giữa nghệ sĩ, khán giả và đời thực bị xóa mờ, truyền hình thực tế đã thực sự mở ra một kỷ nguyên mới: Nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành "cast" trong chính câu chuyện mà họ khao khát được sống.

Ra mắt chương trình truyền hình về phụ nữ

(NLĐO) - "Điều ước của mẹ" mùa 2 khai thác hành trình vượt mặc cảm, tìm lại sự tự tin và chữa lành của phụ nữ Việt.

