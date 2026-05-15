Đăng Khôi ra mắt MV "Khi con gọi là ba"

MV "Khi con gọi là ba" mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha.

Điểm đặc biệt của MV chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép khéo léo.

Từng ánh mắt, nụ cười và cả những bước đi đầu đời của các con hiện lên sống động, khiến khán giả dễ dàng tìm thấy mình trong đó.

MV không sử dụng các hiệu ứng hình ảnh cầu kỳ mà tập trung khai thác vẻ đẹp của sự ấm áp gia đình, từ những góc quay chân thực.

Chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc, Đăng Khôi cho biết tựa đề bài hát cũng chính là khoảnh khắc anh cảm thấy cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn.

Với anh, tiếng gọi "Ba" đầu tiên của con là một âm thanh kỳ diệu, mở ra một chương mới đầy trách nhiệm nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. "Khi thực hiện MV này, tôi muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất của cha con mình. "Khi con gọi là ba" là lời tự sự, là lời hứa của tôi và bà xã, rằng ba mẹ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất cho các con trên nẻo đường đời" - nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, MV "Khi con gọi là ba" còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát như một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng con cái.

Sự xuất hiện của gia đình Đăng Khôi trong MV không chỉ tạo nên sự gần gũi mà còn khẳng định hình ảnh một "ông bố quốc dân" mẫu mực. Khán giả có thể thấy một Đăng Khôi ở đời thường là một người cha dịu dàng, kiên nhẫn và hết lòng vì tổ ấm nhỏ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của các Anh tài Neko Lê, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.

Sự góp mặt của họ không chỉ minh chứng cho tình bạn gắn bó giữa những người nghệ sĩ, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về vai trò của người đàn ông trong gia đình: Dù có là những cá tính gai góc hay những nghệ sĩ lừng lẫy trên sân khấu, khi trở về nhà, họ vẫn luôn là những người cha ấm áp, là bến đỗ bình yên nhất cho các con của mình.

Những ai yêu mến giọng hát Đăng Khôi qua những bản tình ca lại càng thêm yêu thích sự trưởng thành và sâu sắc của anh khi hát về tình cảm gia đình. Đăng Khôi nói mình rất hạnh phúc trước sự ủng hộ của công chúng khi trở lại sau nhiều năm tập trung cho việc kinh doanh và gia đình. Anh cho biết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để mang đến khán giả nhiều sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa, lan tỏa giá trị tích cực.

Sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", có thể thấy Đăng Khôi đã hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc lẫn phương diện truyền thông, social. Gần đây, anh gây chú ý khi trình diễn ca khúc "50 năm về sau", với giọng hát tỏa ra niềm hạnh phúc của một người đàn ông viên mãn trong hôn nhân. Ngoài ra, sự xuất hiện của anh và các nhóc tỳ trong show truyền hình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" cũng nhận được phản ứng tích cực của công chúng.

Cặp đôi đã bên nhau hơn hai thập kỷ, vượt qua từ biến cố mất thính giác của chồng đến bệnh tật của người thân. Dù có cơ ngơi rộng rãi, khang trang, vợ anh - Thủy Anh - từng bộc bạch: "Tổ ấm không thể đo bằng tiền hay vật chất, nó được định giá bằng cảm xúc, là nơi mỗi người được là chính mình, được chữa lành và được kết nối".

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh có ba con trai: Đăng Khang (14 tuổi), Đăng Anh (10 tuổi) và bé út Kai - chào đời cuối năm 2024 với tên thật Nguyễn Đăng Anh Tài. Dù bận rộn công việc và hoạt động nghệ thuật, Đăng Khôi và vợ vẫn ưu tiên cho gia đình. Anh cùng vợ chăm con, vào bếp, đưa đón con đi học, mỗi năm đều đi du lịch để gắn kết. Bất kỳ show diễn, sự kiện nào, bà xã anh cũng sắp xếp thời gian để chăm sóc, đồng hành cùng chồng.