Mô hình "thành phố bọt biển" được nhân rộng

Năm 2015, Trung Quốc triển khai chương trình "Thành phố bọt biển quốc gia", đầu tư hơn 100 tỉ USD để biến 80% diện tích đô thị thành khu vực hút nước vào năm 2030. Tại hơn 250 thành phố được thí điểm, các biện pháp được triển khai gồm xây dựng vỉa hè thấm nước, mái nhà xanh và hồ điều hòa sinh học. Chỉ riêng ở Vũ Hán, chương trình này giúp giảm ngập lụt đến 70%, cải thiện chất lượng nước sông ngòi, đồng thời tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy mô hình hiệu quả với mưa thông thường nhưng thất bại trước những trận lũ nghiêm trọng như lũ Trịnh Châu năm 2021. Theo trang Frontiersin.org, bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy cần thích ứng linh hoạt, kết hợp công nghệ số theo dõi mưa thời gian thực để nâng cao khả năng chống chịu.

Quảng trường Benthemplein ở Rotterdam - Hà Lan có các hồ chứa có độ sâu khác nhau. Ảnh" DE URBANISTEN

Theo trang Yale Environment 360 của Trường ĐH Yale, tại Đan Mạch, sau trận lũ lịch sử năm 2011, Copenhagen ra mắt kế hoạch "Quản lý mưa lớn" năm 2012, biến thành phố thành mạng lưới "bọt biển" phân tán. Đến nay, hơn 250 dự án đã hoàn thành, bao gồm đường mương dẫn nước và công viên bọt biển như công viên giải trí Enghaveparken, có thể lưu trữ 30.000 m³ nước mưa. Thực tế, kế hoạch giúp giảm ngập 85% ở khu vực trung tâm, đồng thời tăng giá trị bất động sản 20% nhờ không gian xanh.

Với 26% lãnh thổ dưới mực nước biển, Hà Lan áp dụng triết lý "sống chung với nước" từ thế kỷ XIII, nay nâng cấp thành mô hình "thành phố bọt biển" tại Rotterdam. Theo tờ The Guardian, Quảng trường nước ở Benthemplein - Hà Lan là biểu tượng cho mô hình này với khoảng 70% thời gian trong năm là sân chơi, trượt băng, khoảng thời gian còn lại biến thành hồ chứa 1.700 m³ nước. Thiết kế đa năng giúp tiết kiệm chi phí 30% so với xây dựng bể ngầm truyền thống.

Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok - nơi bị lún 2 cm/năm - cũng áp dụng mô hình "thành phố bọt biển" với việc xây dựng công viên xanh chống ngập Centenary Chulalongkorn vào năm 2019. Theo weforum.org, độ dốc nhẹ và bể chứa ngầm 3,8 triệu lít giúp công viên thu gom, lọc và xả chậm nước mưa, giảm ngập 70% khu vực lân cận.