Mô hình "thành phố bọt biển" được nhân rộng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Mô hình "thành phố bọt biển" được nhân rộng

X.Mai

Mô hình "thành phố bọt biển" đang được coi là giải pháp toàn cầu giúp chống ngập lụt và biến đổi khí hậu.

Năm 2015, Trung Quốc triển khai chương trình "Thành phố bọt biển quốc gia", đầu tư hơn 100 tỉ USD để biến 80% diện tích đô thị thành khu vực hút nước vào năm 2030. Tại hơn 250 thành phố được thí điểm, các biện pháp được triển khai gồm xây dựng vỉa hè thấm nước, mái nhà xanh và hồ điều hòa sinh học. Chỉ riêng ở Vũ Hán, chương trình này giúp giảm ngập lụt đến 70%, cải thiện chất lượng nước sông ngòi, đồng thời tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy mô hình hiệu quả với mưa thông thường nhưng thất bại trước những trận lũ nghiêm trọng như lũ Trịnh Châu năm 2021. Theo trang Frontiersin.org, bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy cần thích ứng linh hoạt, kết hợp công nghệ số theo dõi mưa thời gian thực để nâng cao khả năng chống chịu.

Mô hình "thành phố bọt biển" được nhân rộng - Ảnh 1.

Quảng trường Benthemplein ở Rotterdam - Hà Lan có các hồ chứa có độ sâu khác nhau. Ảnh" DE URBANISTEN

Theo trang Yale Environment 360 của Trường ĐH Yale, tại Đan Mạch, sau trận lũ lịch sử năm 2011, Copenhagen ra mắt kế hoạch "Quản lý mưa lớn" năm 2012, biến thành phố thành mạng lưới "bọt biển" phân tán. Đến nay, hơn 250 dự án đã hoàn thành, bao gồm đường mương dẫn nước và công viên bọt biển như công viên giải trí Enghaveparken, có thể lưu trữ 30.000 m³ nước mưa. Thực tế, kế hoạch giúp giảm ngập 85% ở khu vực trung tâm, đồng thời tăng giá trị bất động sản 20% nhờ không gian xanh.

Với 26% lãnh thổ dưới mực nước biển, Hà Lan áp dụng triết lý "sống chung với nước" từ thế kỷ XIII, nay nâng cấp thành mô hình "thành phố bọt biển" tại Rotterdam. Theo tờ The Guardian, Quảng trường nước ở Benthemplein - Hà Lan là biểu tượng cho mô hình này với khoảng 70% thời gian trong năm là sân chơi, trượt băng, khoảng thời gian còn lại biến thành hồ chứa 1.700 m³ nước. Thiết kế đa năng giúp tiết kiệm chi phí 30% so với xây dựng bể ngầm truyền thống.

Tại Thái Lan, thủ đô Bangkok - nơi bị lún 2 cm/năm - cũng áp dụng mô hình "thành phố bọt biển" với việc xây dựng công viên xanh chống ngập Centenary Chulalongkorn vào năm 2019. Theo weforum.org, độ dốc nhẹ và bể chứa ngầm 3,8 triệu lít giúp công viên thu gom, lọc và xả chậm nước mưa, giảm ngập 70% khu vực lân cận. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo